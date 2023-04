Wusstest du, dass du deinen Körper darauf trainieren kannst, Körperfett statt Kohlenhydrate aus der Nahrung zu verbrennen? Besteht deine Ernährung nämlich größtenteils aus Fett und Eiweiß, dafür aus wenigen Kohlenhydraten, so stellt sich dein Körper in die sogenannte Ketose um. In diesem Zustand verwendet er Fett als Energiequelle, wobei es sich auch um dein eigenes Körperfett handelt. Das macht die ketogene Diät zum echten Fatburn-Wunder.

So nimmst du (mit) Fett ab

Du kannst dein Körperfett reduzieren, indem du mehr Fett ist. Klingt komisch, funktioniert aber. Gemeint ist nämlich nicht das Körperfett, sondern der Makronährstoff. Konkret verzichtest du bei der Keto-Diät weitestgehend auf zucker- und stärkehaltige Lebensmittel, dafür nimmst du mehr Eiweiß und reichlich Fett zu dir. Dein Stoffwechsel passt sich dann an die veränderte Situation an. Fettsäuren, entweder aus der Nahrung oder aus deinen Fettdepots, werden von deiner Leber in Ketonkörper umgewandelt. Das sind kleine wasserlösliche Verbindungen, die mit dem Blut in alle Körperzellen verteilt werden können, wo sie als Energiequelle zur Verfügung stehen.