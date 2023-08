In den Sommermonaten hat niemand wirklich Appetit auf schwere, warme Gerichte, die sich schwer im Magen anfühlen. Jetzt ist es an der Zeit für eine leichte und gesunde Erfrischung, die wir am besten am Pool genießen können.

Es ist großartig, dass Wassermelonen jetzt in der Hochsaison sind. Sie bieten nicht nur einen köstlichen Frische-Kick, sondern bringen auch deinen Stoffwechsel so richtig auf Touren, wie auch Studien zeigen. Hier kommen 7 weitere Tipps, die deinen Stoffwechsel anheizen und dich beim Abnehmen unterstützen.

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte mehr Infos alle Pläne nur 9,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de. Dein digitaler Ernährungscoach Erreiche dein Ernährungsziel jetzt noch effektiver 100% individualisiert auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit

auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglich dank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten

Warum ist Wassermelone so gesund? Zunächst einmal: Um genau zu sein, gehört die Wassermelone botanisch gesehen zum Gemüse (nicht zum Obst, wie oft angenommen), und das allein ist bereits gesund. Sie gehört zur Familie der Kürbisgewächse und hat ihren Ursprung in Afrika.

1. Wassermelone hat wenig Kalorien, macht aber satt Eine Wassermelone mag zwar kilomäßig ein beträchtliches Gewicht haben, wenn es jedoch um Kalorien geht, ist sie ein wahres Leichtgewicht: Pro 100 Gramm enthält sie gerade einmal 38 Kalorien, 1 Gramm Eiweiß, 8 Gramm Kohlenhydrate und kein Fett. Dies liegt daran, dass sie - wie ihr Name vermuten lässt - hauptsächlich (90 Prozent) aus Wasser besteht und somit eine äußerst geringe Kaloriendichte aufweist.

Du willst vor dem Urlaub noch ein oder zwei Kilo loswerden? Dann fang jetzt bloß nicht an zu hungern, sondern lade dir unser Power-Bundle bestehend aus Trainings- und Ernährungsplan herunter:

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Last-Minute-Plan für 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

9 intensive Workouts

36 Übungen in Bild und Video

30 gesunde Rezepte

69-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 9,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de. Dein digitaler Ernährungscoach Erreiche dein Ernährungsziel jetzt noch effektiver 100% individualisiert auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit

auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglich dank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten

2. Wassermelonen sind gesunde Fatburner Einen Teil ihres Rufs als Fettverbrenner verdankt die Wassermelone unter anderem der Aminosäure Citrullin. Diese Aminosäure trägt indirekt dazu bei, dass kein neues Fett gespeichert wird, während sie gleichzeitig die Fettverbrennung anregt.

Darüber hinaus erweitert die Aminosäure deine Blutgefäße, wodurch alle Organe besser mit Nährstoffen versorgt werden. Außerdem zeigte eine Studie, dass Citrullin die Performance beim Sport verbessert und eine weitere Untersuchung, dass Wassermelonensaft die Schmerzen bei Muskelkater lindern kann.

Das hat gleich noch einen Vorteil: Wasser füllt nicht nur den Magen und macht satt. Es sorgt auch dafür, dass du keinen Durst bekommst. Trinken musst du aber natürlich trotzdem ausreichend, vor allem im Sommer.

3. Wassermelone punktet auch als Durstlöscher Der hohe Wassergehalt fördert deine Flüssigkeitszufuhr. Daher ist Wassermelone im Sommer ein perfekter Snack für zwischendurch. Mit steigenden Temperaturen steigt auch dein Bedarf an Flüssigkeit.

Zusätzlich hat Wassermelone eine entwässernde Wirkung, die deine Nieren reinigt. Dadurch wird auch dein Stoffwechsel angeregt, der für die Fettverbrennung wichtig ist. Es gibt jedoch einen Nachteil: Du wirst öfter mal zur Toilette gehen müssen.

4. Wassermelone sorgt für straffes Bindegewebe und schöne Haut Ein Stück Wassermelone kann auch den ersten Anzeichen von Falten und Cellulite entgegenwirken. Neben ihrem hohen Wasseranteil enthält diese süße Frucht auch eine Vielzahl gesunder Nährstoffe - wenn auch nicht so viele wie andere Melonensorten. Als Faustregel gilt: Je kleiner die Sorte, desto mehr Vitamine und Nährstoffe sind enthalten. Diese 8 Lebensmittel sind echte Celulite-Killer.

Ganz vorn mit dabei: Vitamin C, ein echter Alleskönner, der nicht nur die Immunabwehr stützt, sondern auch das Bindegewebe stärkt und so für straffe Haut sorgt. Das enthaltene Antioxidans Lycopin schützt zudem Studien zufolge die Zellen vor schädigenden, freien Radikalen und verlangsamt so die Hautalterung. In Sachen Anti-Aging ein echte Wunder-Waffe. Daneben liefert Wassermelone Vitamin A, Vitamin B6 und Kalium.

Rezept-Tipp: Leichter Feta-Melonen-Salat Statt die süße Frucht immer noch pur zu naschen, kannst du sie auch in vielen leckeren Rezepten integrieren. Wir haben da eine schnelle Rezept-Idee auf Lager.

Jukov studio / Shutterstock.com Unser Lieblings-Rezept des Sommers

Zutaten für 2 große oder 4 kleine Portionen: 1/2 große Wassermelone

4 Zweige Minze

150 g Feta (oder Ziegenkäse)

½ Limette

2 TL Honig

2 EL Olivenöl

je 1 Prise Salz und Pfeffer Zubereitung: Melone von Schale und Kernen befreien und die Minze waschen. Melone in Würfel schneiden oder Bällchen herauslöffeln (das geht super mit so einem Melonenlöffel), Minzblättchen in dünne Streifen schneiden und zusammen in eine Schüssel geben. Feta zerbröseln und dazu geben. Für das Dressing den Saft der Limette mit Honig, Öl, Pfeffer und Salz und verrühren. Das Dressing über den Salat geben und alles zusammen etwa 10 Minuten ziehen lassen, fertig! Wassermelone ist der perfekte Snack im Sommer. Wenige Kalorien, heizt die Fettverbrennung an und sorgt für schöne Haut. Lust auf noch mehr gesunde und leichte Rezepte für den Sommer? Lad dir direkt unser Cookbook herunter:

Dein Cookbook Cookbook 25 leichte Sommer-Rezepte mit wenig Kalorien Cookbook

25 Rezepteideen für heiße Tage

Salate, Low-Carb-Gerichte, Smoothies & Bowls

inklusive Nährwerte

auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 2,50 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Erwähnte Quellen: Lum T, Connolly M, Marx A, Beidler J, Hooshmand S, Kern M, Liu C, Hong MY. Effects of Fresh Watermelon Consumption on the Acute Satiety Response and Cardiometabolic Risk Factors in Overweight and Obese Adults. Nutrients. 2019 Mar 12;11(3):595. doi: 10.3390/nu11030595

Figueroa A, Wong A, Jaime SJ, Gonzales JU. Influence of L-citrulline and watermelon supplementation on vascular function and exercise performance. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2017 Jan;20(1):92-98. doi: 10.1097/MCO.0000000000000340