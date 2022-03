Abnehmen Motivation Die ideale Motivation für dein Abnehm-Projekt

Jedes Abnehm-Vorhaben beginnt ähnlich: Am Anfang, wenn die Pläne noch ganz frisch sind, bist du total motiviert, isst Zoodles statt Nudeln, tauschst Schokolade gegen Mandeln, trainierst mindestens 3-mal die Woche. Kein Problem. Du hast das Ziel ja vor Augen: Die Kilos sollen purzeln, der Lieblings-Bikini soll sitzen.

Doch nach spätestens einer Woche: Frust! Weil das Sportprogramm dich langweilt und das Essen nicht happy macht – und schon ist die Hand oft wieder in der Chipstüte statt an der Hantel. Der beste Weg zum Abnehmen ist ein professioneller Trainings- und Ernährungsplan wie dieser:

Klar ist: Wenn die Abnehm-Strategie nicht zu deiner Persönlichkeit und deinem Lifestyle passt, wirst du das Projekt mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht durchhalten. Studien zeigen, dass die richtige Motivation ein Schlüsselfaktor zum erfolgreichen Abnehmen ist. Aber zum Glück hast du ja uns. Mit diesem Test erfährst du zunächst, welcher Abnehm-Typ du bist, und dann, welche Strategie zu dir passt. Und wir meinen damit nicht die Wahl zwischen Atkins, FDH oder WW, sondern dass du erkennen musst, was deine Motivation am Leben hält.

4 praktische Tools, die dir beim Abnehmen helfen

Manchmal genügt schon ein kleiner Motivations-Kick, um etwas Großes loszutreten. Diese Produkte können dir helfen, den Lifestyle-Wandel zu wuppen, der fürs Abnehmen nötig ist:

Du bist gleich viel motivierter, dir etwas gesundes zu essen zuzubereiten, wenn du dafür ein fancy neues Tool hast: Smoothiemaker PerfectMix SB 2400 von AEG

Der perfekte Begleiter für viele Übungen, der dich durch seine bloße Präsenz daran erinnert, das Workout nicht ausfallen zu lassen: Medizinball von C.P.Sports

Oft fehlt es nicht am Willen, gesund zu kochen, sondern an Ideen und Rezepten. Hier sind genug drin: Das Women's Health Kochbuch: Traumbody-Rezepte

Ein anderes mahnendes Trainingstool, dass bei jedem Full-Body-Workout hilfreich ist: Kettlebell mit Vinylbeschichtung von yes4all

Welche Abnehm-Motivation passt zu dir? 4 Beispiele

So wie du als Mensch tickst, so nimmst du auch ab. Oder besser gesagt: Wenn die Methode zu deiner Persönlichkeit passt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dein Abnehm-Projekt durchhältst. Studien zeigen, dass die Motivation, Gewicht zu verlieren, individuell verschieden ist.

Unser Test zeigt, welche Methode deinem Typ entspricht und ob dir dein Kopf, das Adrenalin, dein Freundeskreis oder dein Ziel an sich einen Strich durch die Kilo-Rechnung machen können. Natürlich sind auch Mischformen möglich, dann musst du die Tipps entsprechend kombinieren.

1. So motiviert dich nützliches Wissen zum Abnehmen

Du bist eine lernorientierte Frau und benötigst regelmäßig spannenden Input? Ein paar Kilos zu verlieren, ist eigentlich keine Wissenschaft. Aber für dich muss es eine werden! Denn je mehr du die komplexen ökotrophologischen (alleine dieses Wort!) Zusammenhänge analysierst und verstehst, desto happier bist du. Eine Diät, bei der du "nur" weniger isst und mehr trainierst, wird schnell fad. Studien zeigen, dass auch Informations-Gespräche mit Ärzt*innen sehr zum Abnehm-Erfolg beitragen können.

Die richtige Motivationsmethode zum Abnehmen:

Ernährung: Das Wichtigste ist, dass dein Wissenshunger gestillt wird. Also lies erst ganz viele Artikel hier bei uns auf WomensHealth.de – dann lernst du schnell, welche Lebensmittel Schlankmacher sind und welche zur Kategorie "No Go" gehören. Probiere auch neue Kochtechniken, die dir zu einer ausgewogenen Ernährung verhelfen. Hier zeigen wir, wie du mit selbstgemachten Smoothies abnehmen kannst.

Training: Je mehr du über die Effekte von Sport auf Fettverbrennung, Stoffwechsel und Co. weißt, umso größer ist dein Anreiz, am Ball zu bleiben. Setze dich daher ausgiebig mit dem Thema auseinander, bevor du loslegst. Auch eine gute Idee für Wissensdurstige wie dich: Tausche deine Workout-Playlist gegen ein Hörbuch – dies könnte dich während des Trainings völlig von der Tatsache ablenken, dass deine Muskeln vor Anstrengung brennen.

2. So helfen Trainingspartner*innen, sich fürs Abnehmen zu motivieren

Du bist eher der beziehungsorientierte Typ Frau? Klar, in der Gruppe läuft alles besser, auch das Abnehmen und Sporteln. Und dann macht es zu zweit oder dritt auch viel mehr Spaß! Eigentlich eine super Sache – mit einem Haken: Sich auf das Kumpelsystem zu verlassen bedeutet, dass du immer nur so fit und motiviert bist wie dein Trainings-Buddy. Dabei sollte es sich also möglichst nicht um eine notorische Couch-Potato handeln. Und hier sind 13 Abnehm-Tipps, die wirklich funktionieren.

Die richtige Motivation für deine Abnahme:

Ernährung: Gibt es etwas Schöneres für dich, als im Kreis von guten Freunden zu essen? Nein. Deshalb unser Tipp: Lege zu Wochenbeginn Tage fest, an denen ihr gemeinsam esst (zum Beispiel via Video-Anruf) und euch Fotos schickt, von dem Essen, das es an den Tagen ohne einander gab. Auch gut: sich sonntagabends zum gemeinsamen (gesunden) Vorkochen zu verabreden!

Training: Eine Studie hat herausgefunden, dass eine fitte Trainingsbegleitung dich beim Workout zu mehr Leistung pushen kann. Die Studie zeigte auch, dass das sogar funktioniert, wenn er oder sie nur online "anwesend" ist. Wichtige Regel: Tratschen ist erst beim Protein-Shake danach erlaubt. Die Freundin hält sich nicht dran? 10 Liegestütze pro Regelbruch! Die passende Fitness-Freundin fehlt dir noch? Mit der App Spontacts (für iOs und Android) kannst du dich mit anderen Sportbegeisterten zum Workout verabreden.

3. So wichtig ist Abwechslung, um sich zu motivieren

Du bist eher eine thrillorientierte Persönlichkeit? Adrenalinjunkies wie du suchen immer nach dem nächsten Kick. Deine abenteuerlustige Natur bedeutet aber auch, dass du nicht gut mit strikten Regeln oder Eintönigkeit klarkommst. Sowohl auf dem Teller als auch im Fitness-Studio brauchst du Abwechslung – ansonsten geht die Motivation schnell flöten. Tatsächlich zeigen Studien, dass Langeweile die Leistung verschlechtert, sogar unter Profi-Athleten.

Die richtige Motivationsmethode zum Abnehmen:

Ernährung: Wichtigster Tipp – geh niemals hungrig einkaufen, denn das befeuert deine Abenteuerlust beim Shoppen, und du hast ganz schnell den Korb voller Sachen, auf die du gerade Lust hast, aber die eigentlich tabu sind. Notiere dir zudem vor dem Supermarktbesuch alle Zutaten, die du fürs Abendessen benötigst und versuche, dich strikt dran zu halten. Kulinarische Abenteuer sind natürlich erlaubt, wenn sie sich im Rahmen deines Ernährungsziels bewegen. Natürlich darfst und sollst du mit neuen Rezepten experimentieren.

Training: Okay, okay, das Laufband und die Hantelbank wirst du wahrscheinlich niemals lieben – aber mit Bungee-Jumping kannst du dein Traumgewicht langfristig auch nicht erreichen. Wo also gehen Sport und dein Erlebnisdrang zusammen? Wenn es das Wetter zulässt, solltest du auf jeden Fall raus in den Park – da könnte immerhin hinter der nächsten Ecke eine Herausforderung warten (Hilfe, ein bellender Hund!). Vielleicht gibt es da auch ein paar Trimm-dich-Geräte für Klimmzüge? Probiere nach Möglichkeit auch mal neue Sportarten aus: Wie wäre es mit Trampolin-Fitness, Crossfit oder Bouldern? Je abwechslungsreicher, desto besser. Und übrigens: So nutzt du den Nachbrenneffekt am besten.

4. So wichtig ist die Formulierung des Ziels für deine Motivation

Als zielorientierte Frau brauchst du eine greifbare Herausforderung: In Größe 38 passen oder 5 Kilo abnehmen – das sind Dinge, die dir die Energie zum Durchhalten geben. Auch Studien zeigen, dass konkrete Zielsetzungen den Abnehm-Erfolg begünstigen. Problem: Wenn du es erst mal geschafft hast (und das verdient ein Bravo!), fällst du schnell in alte Gewohnheiten zurück. Und die können eben auch bedeuten, dass du ganz schnell wieder zunimmst. Hier erfährst du, wie du gesund und nachhaltig 10 Kilo abnimmst.

Die richtige Motivationsmethode:

Ernährung: Formuliere dein Ziel etwas vager bzw. dynamischer, dann kann es nicht so einfach abgehakt werden. Nimm dir nicht nur eine bestimmte Zahl auf der Waage vor, sondern auch, wie du sie erreichen willst, nämlich indem du grundsätzlich gesünder und kalorienärmer kochst, mit mehr Gemüse und weniger Kohlenhydraten. Zielorientierte Menschen lassen sich zudem gerne visuell stimulieren, also klebe dir zur Inspiration Fotos von Mahlzeiten, die du gerne ausprobieren möchtest, an deinen Kühlschrank.

Training: Auch hier sind dynamische, sich entwickelnde Ziele die Lösung: Lass dich zum Beispiel mit Freundinnen oder Kolleginnen auf Challenges ein. Wer schafft heute mehr Gewichte, wer hält länger durch? So bleibst du im andauernden Wettstreit mit anderen und bist nie am Ziel. Oder fordere dich selbst heraus.

Nun weißt du, was deine Motivation am Leben hält und welche Strategien und Tricks genau zu deinem Typ passen. Wenn du dich daran hältst, läuft dein nächstes Abnehm-Projekt wie am Schnürchen. Wetten?

