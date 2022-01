Schnell und gesund 2 Kilo abnehmen 2 Kilo verlieren in nur 2 Wochen – so klappt's

Du möchtest die Weihnachtskilos schnell wieder loswerden oder last minute zurück zur Topform? Setze den erfolgreichen Startschuss für mehr oder eliminiere lediglich das letzte hartnäckige Minipolster: So nimmst du gesund 2 Kilo in 2 Wochen ab

An deinem Körper ist nichts auszusetzen: Du bist wundervoll, so wie du bist. Vergleiche dich nicht mit falschen Idealen und lass dir nichts einreden. Wenn du allerdings abnehmen möchtest, um gesünder und fitter zu werden oder zu deiner Bestform zurückzufinden, dann zeigen wir dir hier gerne, wie das geht! Oft sind es nur zwei, drei Kilo, die über die Feiertage oder den trägen Winter hinzugekommen sind – die sich aber gerne als besonders hartnäckig erweisen. Du musst für dein Ziel nicht extra ins Fitness-Studio, sondern kannst direkt zu Hause durchstarten.

Noch ein Mutmacher: Eigentlich ist es gar nicht so schwer, schnell ein wenig Körperfett zu reduzieren. Leichter jedenfalls, als wenn es später immer mehr Kilo werden, die runter sollen. "Mit 3-mal 30 Minuten Training pro Woche sind 2 Kilo in 2 Wochen zu schaffen", sagt Premium Personal Trainerin Stephanie Lutrelli aus Mannheim.

Die besten Ergebnisse erzielst du mit einem professionell erstellten Ernährungs- und Trainingsplan:

48-Seiten-PDF für alle Geräte Starte dein Abnehm-Projekt mit einem Turbo! Unsere erprobte Kombi aus Training und Ernährung erleichtert dir den Start schließlich extrem. So wirst du in nur 2 Wochen schon erste Erfolge sehen und einen Lifestyle, auf den du in der Folge aufbauen kannst. So erwarten dich auch nach den 2 Wochen nachhaltige Erfolge. Cool, oder? In puncto Training stehen pro Woche 3 Einheiten auf dem Programm. Hier setzen wir auf hocheffektives Bodyweight-Training, genauer: High Intensity Intervall Training – eine geniale Fatburning-Methode. Dadurch bringen wir nicht nur deinen Puls und Stoffwechsel auf Hochtouren, sondern erhalten auch wertvolle Muskelmasse (anders als bei reinem Kardio-Training). Abwechslungsreich ist der Zirkel ebenfalls – ganz im Gegensatz zu schnöden Laufrunden. Unser Ernährungsplan lässt dich weder hängen noch hungern. Stattdessen dreht sich dabei alles um eiweißreiche Kost, gepaart mit natürlichen, großvolumigen Lebensmitteln (vor allem gesundes Gemüse). Auch wertvolle Fette darfst und solltest du essen, da sie dir die nötige Energie schenken, die du bei einer kohlenhydrat-reduzierten Ernährung benötigst. In Kombi mit dem Training sind so in den 2 Wochen definitiv 2 Kilo Gewichtsverlust drin.



Jeder Start ist schwer. Doch mit unserer speziell konzipierten 2-Wochen-Kombi nehmen wir dich an die Hand und liefern dir wertvolle Strategien, die du auch im Anschluss an die 14 Tage noch für weitere Erfolge nutzen kannst.

Natürlich ist Abnehmen kein Spaziergang: Einen starken Willen und Durchhaltevermögen wirst du brauchen. Gerade in stressigen Momenten oder wenn Heißhunger oder Unlust zum Sport sich breit machen. Schließlich ist der Körper so konstituiert, dass er an den Fettreserven festhält, für schlechte Zeiten. An dieser Schlüssel-Kombi führt kein Weg vorbei: Um schnell und gesund abzunehmen, musst du auf eine Ernährungsumstellung plus Sport setzen. Dadurch erreichst du ein Kaloriendefizit und zwingst deinen Körper, das Körperfett freizugeben, statt Muskulatur abzubauen.

Welches Training heizt die Fettverbrennung am besten an?

Machen wir zunächst eine Bestandsaufnahme: Bei lediglich etwa 2 Kilo, die du gerne loswerden möchtest, sind deine Voraussetzungen super: Du hast wahrscheinlich Normalgewicht, bist grundsätzlich sportlich und trainierst relativ regelmäßig. Vielleicht hattest du in letzter Zeit zu wenig Motivation, aber der Wille ist da, wieder konsequenter durchzustarten!

Um dem Körper nun die Fettdepots abzuringen, brauchst du etwas Schweißtreibendes. "Ganzkörperübungen trainieren jede Muskelpartie, und Intervalle zünden den Turbo für den Stoffwechsel", sagt die Fitness-Expertin.

Sie empfiehlt für (Wieder-)Einsteigerinnen drei Trainingseinheiten von knapp 30 Minuten pro Woche. Ambitionierte können auch vier- oder fünfmal 30 bis 45 Minuten trainieren. Achte aber in jedem Fall auf Pausentage, vor allem nach intensiven Workouts und bei Muskelkater.

Die Vorteile von Bodyweight-Training bzw. HIIT

Zum Abnehmen empfiehlt sich hocheffektives Bodyweight-Training, für das du kein Equipment brauchst und das du jederzeit und überall flexibel ausüben kannst. So gibst du Ausreden erst gar keine Chance. Einfache aber effektive Übungen im hochintensiven Intervall-Format, (High Intensity Intervall Training), dienen dir als perfekter Fatburner. Hier werden einige Ganzkörperübungen für jeweils 40 Sekunden absolviert und die Pausenzeit dazwischen möglichst kurz gehalten. Indem du auf Zeit trainierst und nur mit deinem eigenen Körpergewicht arbeitest, statt Hanteln und Co. zu stemmen, kannst du Tempo aufnehmen und deinen Puls das gesamte Workout über in die Höhe treiben. So aktivierst du deinen Stoffwechsel bestmöglich und holst schon in weniger als einer halben Stunde Training das meiste für dich raus.

Gleichzeitig sorgen die komplexen Bewegungsabläufe in unserem Trainingsplan, wie etwa Ausfallschritte, Plank- sowie Crunch-Variationen plus kleine Kardio-Kicks, dafür, dass viele großen Muskelgruppen zum Einsatz kommen. Damit signalisierst du deinem Körper, dass du deine Muskeln brauchst und er diese auch im Kaloriendefizit weiterhin nährt und stattdessen bitte Fettmasse in Energie umwandeln soll!

Sollte ich nicht joggen, um schnell abzunehmen?

Setzt du nur auf Ausdauersport wie Laufen und Co., könnte dein Körper Fett und Muskelmasse abbauen. Das willst du nicht: Schließlich ist ein muskulöser Körper nicht nur leistungsfähiger, sondern verbrennt auch mehr Kalorien, selbst im Ruhezustand. Du kannst also mit mehr Muskeln auf lange Sicht auch mehr essen. Auch Studien zeigen, dass Krafttraining sehr wohl hilft, Fett zu verbrennen.

Außerdem finden viele ein Bodyweight-Training deutlich abwechslungsreicher als eher eintönige Laufrunden, mal ganz abgesehen von der Zeitersparnis. Insofern haben wir hier ganz bewusst die wirksamste Trainingsmethode zum Abnehmen gewählt. Das bestätigt auch Personal Trainer Dorothee Günther, die neben dem 2-Wochen-Trainingsplan auch diesen 8-Wochen-Workout-Plan exklusiv für uns konzipiert hat:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Schlank-Training ohne Tools in 8 Wochen Trainingsplan

Kein Equipment nötig

68 effektive Übungen

24 intensive Workouts

52 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Schlank-Training ohne Tools in 8 Wochen Trainingsplan

Kein Equipment nötig

68 effektive Übungen

24 intensive Workouts

Ganz ohne Tools zum schlanken Body? Wir zeigen dir, wie du das schaffen kannst! Das schlank-Training in acht Wochen bringt dich ohne zusätzliche Gewichte an deine Grenzen und hilft dir, nur mit deinem eigenen Körpergewicht deinem Wunschkörper näher zu kommen. Stellst du dich der Herausforderung? Die hohe Intensität der Ganzkörper-Workouts hilft dir bei der Fettverbrennung und damit auch bei der Straffung deines Bodys. Jeder Session ist ein Warm-Up vorangestellt, um dich optimal auf die Belastung vorzubereiten. Egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittene hierbei kommt jede in den Genuss des fatburning-Effekts! Führe dir dein Ziel immer wieder vor Augen: Einen straffen und trainierten Körper. Das schlank-Training ohne Tools ist der optimale Wegbegleiter auf deiner Reise – starte noch heute!

Wann verbrenne ich beim Sport am meisten Kalorien?

Wenn du den vollen Fatburner-Effekt haben willst, ist dieser Tipp hilfreich für dich: Absolviere eine deiner wöchentlichen 3 Workout-Einheiten morgens, und zwar noch vor dem Frühstück. So steigerst du Studien zufolge den Abnehm-Effekt. Übrigens: Das ist die beste Tageszeit für Sport, wenn du abnehmen möchtest.

Auch wenn du dich dafür früher aus dem Bett quälen musst, lohnt sich das: "Dadurch wird die Fettverbrennung verstärkt, weil der Körper nach der langen Nachtruhe auf seine Reserven zurückgreifen muss", sagt Fitnesscoach Stephanie Lutrelli.

3 Ernährungsregeln, um schnell 2 Kilo abzunehmen

Das Thema Ernährung ist nicht zu unterschätzen: Noch vor dem gezielten Training wird der Abnehmerfolg hauptsächlich in der Küche entschieden. Du musst deine Kalorien einschränken, damit die Pfunde purzeln. Denn durch Sport allein ist das Kaloriendefizit für schnelle Ergebnisse zu klein und viele überschätzen ihren Energieumsatz und belohnen sich nach dem Workout extra. Solange du weiterhin so viele Kalorien verbrennst, wie du isst, werden die Polster nicht weniger.

Keine Sorge: Kalorien zählen musst du zum Abnehmen nicht zwingend. Auch wenn das mit Ernährungs-Apps schnell und leicht von der Hand geht und gerade zu Beginn hilfreich sein kann, um ein besseres Verständnis für Nahrungsmittel zu bekommen, reicht es meistens schon, wenn du diese 3 Grundregeln in deiner Ernährung umsetzt:

1. Iss zu festen Zeiten

Iss am besten nicht häufiger als drei Hauptmahlzeiten. Durch Dauerverzehr kommen mitunter Kalorienmassen zusammen, bei denen du schnell den Überblick über das wahre Ausmaß verlierst.

Kontrolliertes Essen zu bestimmten Uhrzeiten ist wichtig, um die Kalorienaufnahme im Rahmen zu halten und den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Dauerndes Snacken stört die Fettverbrennung. Nutze außerdem den Nachbrenneffekt und setze die Mahlzeiten mindestens 30 (besser 60) Minuten nach Workout-Ende an.

2. Lass dir Zeit beim Essen und kau das Richtige

Lerne, zwischen Appetit und Hunger zu unterscheiden. Lass dich nicht durch Smartphone, Computer oder Fernsehen ablenken und kaue langsam. Eine Mahlzeit sättigt besser, wenn jeder Bissen zerkleinert und geschmacklich wahrgenommen wird. Bewusstes Kauen setzt nämlich Sättigungshormone frei. Die spürst du allerdings erst nach etwa 20 Minuten. Bevorzuge komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorn sowie Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten. So bleibst du ebenfalls länger satt und bekommst wichtige Nährstoffe. Achte darauf, dass jede Mahlzeit eine Proteinquelle und gesunde Fette enthält und fülle deinen Teller zur Hälfte mit Gemüse.

Leckere Abnehm-Rezepte findest du in unserem Cookbook:

Dein Cookbook Cookbook 25 Abnehm-Rezepte für jeden Tag Cookbook

5 Frühstücks-Rezepte

20 Hauptgerichte zum Abnehmen

inklusive Nährwerte

auf allen Geräten abrufbar Schließen Cookbook 25 Abnehm-Rezepte für jeden Tag Cookbook

25 schnelle Rezepte

Frühstück und Hauptgerichte zum Abnehmen

inklusive Nährwerte

Du glaubst, schlank zu sein und sich satt zu essen ist ein Widerspruch in sich? Dann ist unser Kochbuch wie für dich gemacht. Wer abnehmen will, darf nämlich nicht hungern, sondern muss essen – aber natürlich das Richtige. Vor allem Proteinlieferanten, wie Eier, Fleisch und Fisch, pushen deinen Stoffwechsel, machen außerdem lange satt und verhindern so Heißhungerattacken. Kein Wunder also, dass unsere Abnehm-Rezepte vor allem auf diese gesunden Proteinbomben setzen. Außerdem mit am Start: Komplexe Carbs in Form von Quinoa & Co. sowie gesunde Fettquellen aus Lachs oder Avocados. Du findest in unserem Cookbook 5 Frühstücksideen und 20 leckere Hauptgerichte.

3. Trinke viel Wasser

Trinke über den Tag 3 Liter Wasser oder ungesüßten Tee. Auf Alkohol solltest du erst einmal komplett verzichten, weil der viele leere Kalorien liefert. Zudem macht er hungrig und hemmt die Fettverbrennung. Weitere Ernährungstipps findest du hier: die Top 8 Ernährungstipps für den flachen Bauch.

Ist ein Kilo weniger pro Woche gesund?

Wenn du dich an unsere Ernährungs- und Trainingstipps hältst, ist ein solcher Gewichtsverlust realistisch und nicht ungesund. Den Richtlinien zur Gewichtsabnahme der Mayo-Klinik in den USA zufolge sind 1 bis 2 Pfund pro Woche eine gute Abnehm-Rate. Entscheidend ist, dass du auf Crash-Diäten verzichtest und dein Körper trotz des leichten Kaloriendefizits von 200 bis maximal 500 Kalorien noch genügend Nährstoffe erhält. Es kommt also auf eine bewusste und ausgewogene Ernährung an.

Spannend wird es auch, nachdem du dein Ziel erreicht hast: Wirst du das Training wieder schleifen lassen und in alte Essgewohnheiten verfallen? In dem Fall sind die Pfunde schnell wieder drauf. Daraus kann auf Dauer ein Jojo-Effekt entstehen, also ein ständiges Ab- und wieder Zunehmen. Das ist dann nicht so gesund für deinen Körper.

Wie halte ich mein Gewicht nach einer Diät?

Sobald du dein Ziel erreicht hast, gilt: Bloß nicht leichtsinnig werden! Weil 2 Kilo weniger rein optisch keinen Wahnsinnsunterschied machen, landest du nämlich umso schneller wieder da, wo du vorher warst. Das ist aber noch lange kein Grund, es gleich ganz bleiben zu lassen. Ganz im Gegenteil! Wichtig ist, dass du weitertrainierst und dich mit deiner Ernährung auseinandersetzt.

Fitnessexpertin Lutrelli rät dazu: "Lass dein Training nie langweilig werden, und baue in regelmäßigen Abständen neue Übungen ein." So geht dir der Spaß nicht verloren – und dein persönlicher Traumkörper auch nicht! Auch genial: So verbrennst du auch nach dem Training auf der Couch noch Kalorien.

Mit intensiven, aber einfachen Bodyweight-Übungen und einer bewussten Ernährung kannst du schon in 2 Wochen 2 Kilo abnehmen. Die besten Übungen und Gerichte findest du in unserem Abnehm-Kombi-Plan für 14 Tage mit variablen Rezepten und detaillierten Übungsanleitungen:

48-Seiten-PDF für alle Geräte Starte dein Abnehm-Projekt mit einem Turbo! Unsere erprobte Kombi aus Training und Ernährung erleichtert dir den Start schließlich extrem. So wirst du in nur 2 Wochen schon erste Erfolge sehen und einen Lifestyle, auf den du in der Folge aufbauen kannst. So erwarten dich auch nach den 2 Wochen nachhaltige Erfolge. Cool, oder? In puncto Training stehen pro Woche 3 Einheiten auf dem Programm. Hier setzen wir auf hocheffektives Bodyweight-Training, genauer: High Intensity Intervall Training – eine geniale Fatburning-Methode. Dadurch bringen wir nicht nur deinen Puls und Stoffwechsel auf Hochtouren, sondern erhalten auch wertvolle Muskelmasse (anders als bei reinem Kardio-Training). Abwechslungsreich ist der Zirkel ebenfalls – ganz im Gegensatz zu schnöden Laufrunden. Unser Ernährungsplan lässt dich weder hängen noch hungern. Stattdessen dreht sich dabei alles um eiweißreiche Kost, gepaart mit natürlichen, großvolumigen Lebensmitteln (vor allem gesundes Gemüse). Auch wertvolle Fette darfst und solltest du essen, da sie dir die nötige Energie schenken, die du bei einer kohlenhydrat-reduzierten Ernährung benötigst. In Kombi mit dem Training sind so in den 2 Wochen definitiv 2 Kilo Gewichtsverlust drin.



Jeder Start ist schwer. Doch mit unserer speziell konzipierten 2-Wochen-Kombi nehmen wir dich an die Hand und liefern dir wertvolle Strategien, die du auch im Anschluss an die 14 Tage noch für weitere Erfolge nutzen kannst.