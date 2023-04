Eigentlich ist das 12-3-30-Workout gar nicht so neu: Die Influencerin Lauren Giraldo postete es schon 2020, und erklärt in einem ihrer Videos: "Im Gym war ich früher immer eingeschüchtert von all den Maschinen und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Jetzt ist alles viel leichter, weil ich reinkomme, und genau weiß, was ich zu tun habe. Einfach immer das Gleiche." Das Workout ist also perfekt für alle, die Hemmungen haben, sich im Gym zu bewegen und dient auch als super Einstieg für alle Fitness-Muffel, da es sehr klare Anweisungen gibt.