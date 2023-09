In diesem Artikel: Sollte ich ab 60 anders trainieren?

Welche Art des Trainings ist mit Ü60 am besten?

Das sind die besten Fitnessübungen ab 60

Diese Tools brauchst du mit 60

Welche Übungen sollte ich ab 60 meiden?

Wenn es darum geht, fit zu bleiben, gibt es kein "richtiges" Alter. Fitness ist alterslos, und du kannst in jedem Alter fit werden und bleiben. Gerade Frauen über 60 können von einem aktiven Lebensstil und regelmäßiger Bewegung profitieren.

Egal, ob du bereits eine Fitness-Routine hast oder gerade erst anfängst, wir haben die besten Fitnessübungen für Frauen über 60 zusammengestellt. So bleibst du stark, gesund und energiegeladen. Plus: Das solltest du jetzt unbedingt beachten!

Der beste Begleiter zur Fitness mit Ü60 ist unser von Profis erstellter Trainingsplan:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Fit mit Ü60 8-Wochen-Plan

nur Kurzhanteln & Trainingsbank oder Erhöhung nötig

4 verschiedene Workouts + Warm-up

29 Übungen in Bild und Video

Kein Equipment nötig mehr Infos Let it Burn: Fatburning zu Hause 14,90 € Trainingsplan für 8 Wochen

kein Equipment nötig mehr Infos Sichtbarer Muskelaufbau in 8 Wochen 14,90 € Trainingsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Abnehm-Kombi für Einsteigerinnen in 8 Wochen 19,90 € Trainings- und Ernährungsplan

Sollte ich ab 60 anders trainieren? Definitiv! Dein Körper verändert sich mit dem Alter, das ist absolut normal, und so sollte sich auch dein Training verändern. Die Zeiten von riskanten Action-Sportarten und herausforderndem Maximalkrafttraining sind vorbei. Setze jetzt unbedingt auf moderates Krafttraining: mehrgelenkige, funktionelle Übungen, die mehrere Muskeln gleichzeitig trainieren, bereiten dich ideal auf alltägliche Bewegungen vor. Um dem altersbedingten Muskelabbau entgegenzuwirken, solltest du jetzt vor allem auch auf Widerstandstraining, also Krafttraining mit Gewichten setzen.

Ab dem 30. Lebensjahr sinkt die Muskelmasse pro Jahr um bis zu 3 Prozent. Zusätzlich fährt der Stoffwechsel zurück und Fett setzt schneller an. Um nicht zuzunehmen, solltest du daher, deine Ernährung und/oder dein Training anpassen. In jedem Falle solltest du aber auf Krafttraining setzen, da es viele Aspekte deines Lebens auch im Alter nachweislich verbessert, wie Studien zeigen.

Welche Art des Trainings ist mit Ü60 am besten? Setze auf ein moderates Krafttraining, da die Regenerationsphasen deines Körpers mit zunehmendem Alter länger werden und verzichte auf extreme Sprünge, die die Gelenke zu stark belasten und Verletzungsgefahren bergen. Achte außerdem auf möglichst vielseitige Bewegung, ergänze dein Krafttraining mit Koordinationstraining, Mobility-Übungen und Ausdauersport.

Wichtig ist auch sogenanntes Stabi-Training. Das machst du zum Beispiel mit einem Bosuball oder Balance-Board. So trainierst du die Tiefenmuskulatur, die besonders im fortschreitenden Alter immer wichtiger wird. Ein starker Core, also eine trainierte Körpermitte hält dich aufrecht und sorgt Rückenschmerzen vor. Auch das Training deiner Beinmuskulatur ist jetzt wichtig: So bleibst du lange agil und meisterst Alltagsbewegungen, wie Treppenlaufen, Aufstehen und Hinsetzen weiterhin ohne Probleme.

Zusätzlich bietet sich Cardio-Training wie Schwimmen, Radfahren oder Walken an. Auch Yoga und Wandern kannst du in deine Sport-Routine einbauen.

Das sind die besten Fitnessübungen ab 60 Krafttraining ist im Alter besonders wichtig, weil du so dem altersbedingten Muskelabbau entgegenwirken kannst. Auch die Knochendichte, die ab dem 30. Lebensjahr zurückgeht, profitiert laut Studien von Widerstandstraining. Diese Aufwärm-, Core- und Unterkörperübungen solltest du jetzt unbedingt machen! Achte dabei auf eine korrekte Ausführung und steigere das Tempo erst nach und nach:

Die besten Aufwärm-Übungen

Besonders ab 60 solltest du dem Warm-up ausreichend Aufmerksamkeit schenken, denn so bringst du deinen Körper auf Betriebstemperatur und bereitest ihn schonend auf die anstehende Belastung vor.

Die besten Core-Übungen

Eine stabile Körpermitte hält den Körper aufrecht und schütz vor Rückenschmerzen. Zum Core gehört die Bauch-, sowie die Rückenmuskulatur.

Die besten Unterkörper-Übungen

Muskeln, die für das Gehen, Laufen, Aufstehen und Co. benötigt werden, sollten unbedingt erhalten bleiben. Auch Balance-Übungen sind hier wichtig. Der Gesäßmuskel ist der Hüftstrecker und hält den Oberkörper aufrecht, er sollte nicht vergessen werden.

Diese Tools brauchst du mit 60 Für diese Übungen brauchst du nichts außer bequemer Sport-Bekleidung, wie dieser hier: Tight, Shirt, Sport-Bra.

Mit einigen Tools kannst du dein Training besonders jetzt optimal ergänzen:

Kurzhanteln sind immer wichtig

eine Faszienrolle tut den Muskeln gut

ein Schlingentrainer setzt wichtige Trainingsreize

ein Gymnastikball gehört in jeden fitten Haushalt

ein Bosu Ball und ein Balance Pad sorgen für mehr Stabilität Welche Übungen sollte ich ab 60 meiden? Sport ist mit Ü60 enorm wichtig, aber ein paar Übungen solltest du jetzt aus deinem Training streichen! Verzichte auf zu krasse Belastungen: Die Zeit deinen Körper bis ans Limit zu quälen und dich bei schweißtreibenden HIIT-Einheiten auszupowern ist vorbei. Achte außerdem zunehmend auf deine Gelenke. Versuche, Sprünge und Übungen mit Verletzungsgefahr zu vermeiden. Jumping Lunges kannst du jetzt besser aus dem Stand machen, als sie zu springen und auf Kreuzheben beispielsweise solltest du lieber verzichten. Das Risiko hier etwas falsch zu machen und den Rücken so zu schädigen ist zu hoch.

Eine gute Nachricht für die eine oder andere gibt es auch: No more Burpees! Auf diese sehr anstrengende Übung darfst du in Zukunft guten Gewissens verzichten! Auch Übungen, bei denen dein gesamtes Gewicht auf deinen Handgelenken liegt, lässt du jetzt besser weg: zum Beispiel Handstand-Pushups oder negative Liegestütze. Liegestütz sind super, um deine Handgelenke zu entlasten, mache sie mit den Händen auf einer Erhöhung. Achte bei Kniebeugen darauf, nicht zu tief in die Hocke zu gehen, da die Kniegelenke sonst zu stark belastet werden. Wenn du dir bei Übungen unsicher bist oder Schmerzen hast, kläre das vorher mit einem Arzt ab, denn jeder Körper ist individuell.

Fitness mit Ü60 ist nur eine Frage des richtigen Trainings und der passenden Übungen. Mit unseren Tipps und Plänen ist ein fittes Leben auch im höheren Alter gar kein Problem. Auf geht's! Unser Trainingsplan ist ideal auf die Bedürfnisse deines Körpers mit 60 abgestimmt:

Erwähnte Quellen:

Borges-Silva, F.; Martínez-Pascual, M.; Colomer-Poveda, D.; Márquez, G.; Romero-Arenas, S. Does Heavy-Resistance Training Improve Mobility and Perception of Quality of Life in Older Women? Biology 2022, 11, 626. doi: https://doi.org/10.3390/biology11050626