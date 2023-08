In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Personal Trainerin und TikTok-Berühmtheit Katja Believe ist bekannt für ihre Fitness-Tipps und ihre Workouts sowie natürlich vom Cover der der gedruckten Sommerausgabe der Women's Health.

Hier zeigt dir TikTok-Star Katja den Weg zum trainierten Bauch mit Wohlfühl-Effekt in einem exklusiven Workout für Women's Health:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

3. Mental da sein: Beim Training ist es total wichtig, sich vollkommen auf sich selbst zu konzentrieren. Wandere gedanklich in die jeweiligen Muskelbereiche, die du gerade beanspruchst. Wenn du das tust, baust du die sogenannte Mind-Muscle-Connection auf. Diese Verbindung zwischen Kopf und Körper bringt dir den maximalen Effekt.

Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de .

Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen

Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen

Jeder Move steht für 20 Sekunden lang an, dann folgt der nächste. Du schaffst 2 Runden! Erhöhe die Zeit jede Woche um 10 Sekunden bis zu einer Minute.

Lege dich in Seitlage auf den Boden und winkle die Unterschenkel an. Stütze dich auf den unteren Ellenbogen und das Knie. Hebe dein Becken vom Boden ab und setze die freie obere Hand auf der Hüfte ab. Halte deine Körperspannung, sodass du von Kopf bis Fuß eine gerade Linie bildest. Halte die Position, solange du kannst. Wechsle anschließend die Seite.

a) Begib dich in die Plank-Position. Stütze dich dazu auf die Unterarme und die Fußballen, spanne die Bauchmuskeln an und strecke die Beine. Dein Körper bildet von Kopf bis Fuß eine Linie.

b) Drehe die Hüfte so weit wie möglich nach rechts auf.

c) Kehre zurück zur Ausgangsposition und rotiere sie so weit wie möglich nach links. Führe die Bewegung langsam, aber flüssig aus.

c) Kehre anschließend in die Ausgangsposition zurück und bewege den Rumpf nach links, um mit der linken Hand die linke Ferse zu berühren. Führe die wechselseitige Bewegung langsam, aber flüssig aus und lege Kopf und Schultern erst wieder ab, wenn deine aktuelle Trainingszeit vorüber ist.

a) Rückenlage. Stelle die Füße in einem weitem Abstand auf. Halte die Arme gestreckt parallel zum Körper, die Handflächen zeigen zueinander. Hebe den Kopf vom Boden ab, schaue nach schräg oben.

b) Ziehe das rechte Bein in Richtung Stirn und führe gleichzeitig die Stirn zum rechten Knie. Klatsche unter dem rechten Oberschenkel in die Hände. Zurück zu a. Wiederhole mit dem linken Bein und mache so im Wechsel weiter. Deine Beine sollten beim Anheben gebeugt bleiben.