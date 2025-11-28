WOMEN'S HEALTH Adventskalender, Türchen 9

Mach dich bereit für kalte Tage – mit dem Urban Down Long Coat von Bergans, gefüllt mit 550 cuin RDS-zertifizierten Entendaunen. Er hält dich zuverlässig warm, ohne schwer zu wirken, und schmiegt sich angenehm an den Körper. Die schützende Kapuze und die innenliegende Taillenverstellung ermöglichen eine individuell anpassbare Passform, die Wärme speichert und Zugluft fernhält.

Ein durchdachter Ein-Knopf-Verschluss an der Taille sorgt dafür, dass der Mantel auch bei geöffnetem Reißverschluss dicht anliegt – ideal, wenn du zwischen kühlen Haltestellen und warmen Innenräumen pendelst.

Der Down Long Coat vereint Funktionalität mit eleganter Schlichtheit und begleitet dich stilvoll und selbstbewusst durch den Winter.

So kannst du gewinnen Um beim großen Women's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten