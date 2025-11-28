Women's Health Adventskalender: Türchen 12

Thule ist bekannt für funktionales skandinavisches Design, höchste Qualität und clevere Lösungen für unterwegs. Die Marke begleitet aktive Menschen auf Reisen, im Alltag und bei Abenteuern – immer mit Stil und Verlässlichkeit.

Der Thule Subterra 2 Carry-On Spinner ist der perfekte Reisebegleiter für Wochenendtrips oder Businessreisen. Mit seinen kompakten Maßen (55 x 35 x 23 cm) erfüllt er die Anforderungen für Handgepäck und bietet dennoch ein großzügiges Volumen von 35 Litern. Dank der vier leichtgängigen Spinner-Rollen und dem stabilen Teleskopgriff lässt sich der Koffer mühelos manövrieren.

Besondere Highlights: Ein herausnehmbarer Kompressionseinsatz, der Kleidung sicher fixiert, eine faltbare Trennwand für mehr Ordnung sowie ein robustes, wasserabweisendes Außenmaterial aus PFC-freiem 800D-Nylon. Die Rückseite aus geformtem Polycarbonat schützt den Inhalt zusätzlich. Als bluesign®-zertifiziertes Produkt erfüllt der Koffer zudem hohe Umwelt- und Sozialstandards.

Ein stilvoller, langlebiger und durchdachter Begleiter für alle, die gerne smart und organisiert reisen.

