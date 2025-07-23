Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Fische
Fische-Horoskop heute: 20.09.2025

Fische Tageshoroskop für 20.09.2025

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.09.2025
Als Favorit speichern
Fische

Dein Tag im Überblick

Heute dreht sich für die Fische alles um Balance und Struktur. Während die Sonne in Jungfrau steht, raten die Sterne zur Geduld in Beziehungen und zur Beständigkeit im Job. In Norddeutschland bleibt es bei 20 °C wolkig, also perfekt für einen regenfreien Tag. Übrigens: Heute ist Weltkindertag!

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolken bestimmen das Bild mit angenehmen Temperaturen. Perfekt für ein entspanntes Outfit. Heute ist Weltkindertag, ideal für einen Familienausflug.

Gesundheit & Mindset

Achte auf deinen Körper und gönn dir Erholung. Kleine Pausen und ausgewogene Mahlzeiten helfen dir, im Gleichgewicht zu bleiben.

Motto: "Gesundheit ist ein Geschenk."

Beziehungskosmos & Karriere

Die Verantwortung in deinen Beziehungen wird heute klarer und verlangt nach mehr Gleichgewicht. Vermeide vorschnelle Entscheidungen und nähere dich den Themen mit Geduld. Auch im Job ist eine ruhige Hand gefragt, ohne dabei den roten Faden zu verlieren.

Motto: "Balance ist der Schlüssel zum Erfolg."

Glück & Chancen

Heute bringt beständiger Einsatz mehr als schnelle Aktionen. Vertraue auf die Weisheit eines erfahrenen Mentors.

Motto: "Geduld zahlt sich aus."

Bewegung & Abenteuer

Reisepläne könnten sich verzögern, also plane im Voraus und bleib flexibel. Kürzere Ausflüge bieten dir die Möglichkeit, den Tag stressfrei zu genießen.

Motto: "Der Weg ist das Ziel."

gestern
heute
Horoskope für Fische
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04