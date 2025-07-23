Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Fische
Fische-Horoskop heute: 21.09.2025

Fische Tageshoroskop für 21.09.2025

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.09.2025
Als Favorit speichern
Fische

Dein Tag im Überblick

Ein Montag, an dem du dir Ruhe gönnst, um deine Gedanken zu sortieren. Der Norden zeigt sich wolkig bei 17 °C, der Süden bleibt milder mit 22 °C. Ein idealer Tag für eine entspannte Tasse Tee. Kein Feiertag heute – genug Raum für deine eigenen Rituale.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig im Norden mit 17 °C, Regen in der Mitte bei 18 °C und im Süden mild bei 22 °C.

Gesundheit & Mindset

Dein Kopf braucht heute Pausen. Lass dich nicht hetzen und gönne dir Momente der Stille.

Motto: "Energie liegt im Innehalten."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute braucht es Fingerspitzengefühl in deinen Beziehungen. Ein sanfter Ton kann Wunder wirken, wenn die Stimmungen nicht ganz übereinstimmen. Lass Dinge in ihrem eigenen Tempo geschehen.

Motto: "Geduld ist deine Stärke." In der Arbeit: Setze klare Grenzen und fokussiere dich auf das Wesentliche. Lass dich nicht von fremden Aufgaben ablenken und halte dich an deine eigenen Projekte.

Glücksmomente

Heute zeigt sich Glück eher im Hintergrund. Bleib konstant bei deinen Projekten, auch wenn Erfolge noch nicht sichtbar sind.

Motto: "Geduld zahlt sich aus."

Bewegung & Abenteuer

Plane deinen Tag flexibel, denn kleine Verzögerungen können auftreten. Es ist klug, Buchungen oder Wegbeschreibungen noch einmal zu überprüfen.

Motto: "Gelassenheit bringt dich ans Ziel."

gestern
heute
Horoskope für Fische
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04