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Astrologie
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Fische
Fische-Horoskop heute: 05. April 2026

Fische Tageshoroskop für 05.04.2026

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
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Fische

Dein Tag im Überblick

Heute steht Venus an deiner Seite und verleiht dir eine besondere Strahlkraft. Im Norden erwartet dich Regen bei 14°C, während der Süden mit 16°C und Wolken aufwartet. Kein Feiertag in Sicht, daher voller Fokus auf deine Abenteuer und Ziele.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: 14°C und Regen im Norden, also schnapp dir deine trendige Regenjacke. Im Süden kannst du die Wolken bei angenehmen 16°C genießen.

Body & Soul

Mars schenkt dir heute einen Energieschub. Nutze diesen für ein intensives Training oder eine belebende Yoga-Session. Denke daran, deinem Körper durch Ruhephasen mit Venus' harmonischer Energie etwas Erholung zu gönnen.

Liebe & Erfolg

Venus unterstützt deine Ausstrahlung, liebe Fische, ideal für romantische Begegnungen oder tiefgehende Gespräche mit deinem Partner. Beruflich bringt dir Merkur Klarheit, perfekt um deine kreativen Ideen zu präsentieren. Deine Selbstsicherheit öffnet Türen und stärkt Verbindungen. Spüre, wie Mars dir die Power gibt, alte Muster zu durchbrechen, sowohl in der Liebe als auch im Beruf. Nutze diese Energie, um neue Wege zu beschreiten und dich auf positive Überraschungen einzulassen.

Glück & Chancen

Dein Life-Hack: Liste am Morgen drei Dinge auf, die dich glücklich machen. Jupiter verstärkt heute deine positiven Vibes, und der Mond unterstützt dich dabei, auf dein Bauchgefühl zu hören. So ziehst du das Glück förmlich an.

Dein Abenteuer-Tag

Jupiter inspiriert dich zu neuen Abenteuern, selbst wenn es nur ein spontaner Ausflug in ein charmantes Café ist. Lass dich von Merkur leiten und sei offen für neue Eindrücke und Begegnungen. Mars ermutigt dich, aus der Routine auszubrechen und neue Facetten deiner Umgebung zu entdecken. Vielleicht triffst du auf deinem Weg sogar auf spannende Menschen, die deine Sichtweise bereichern.

gestern
heute
Horoskope für Fische
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04