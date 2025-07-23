Dein Tag im Überblick

Heute steht Venus an deiner Seite und verleiht dir eine besondere Strahlkraft. Im Norden erwartet dich Regen bei 14°C, während der Süden mit 16°C und Wolken aufwartet. Kein Feiertag in Sicht, daher voller Fokus auf deine Abenteuer und Ziele.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: 14°C und Regen im Norden, also schnapp dir deine trendige Regenjacke. Im Süden kannst du die Wolken bei angenehmen 16°C genießen.

Body & Soul

Mars schenkt dir heute einen Energieschub. Nutze diesen für ein intensives Training oder eine belebende Yoga-Session. Denke daran, deinem Körper durch Ruhephasen mit Venus' harmonischer Energie etwas Erholung zu gönnen.

Liebe & Erfolg

Venus unterstützt deine Ausstrahlung, liebe Fische, ideal für romantische Begegnungen oder tiefgehende Gespräche mit deinem Partner. Beruflich bringt dir Merkur Klarheit, perfekt um deine kreativen Ideen zu präsentieren. Deine Selbstsicherheit öffnet Türen und stärkt Verbindungen. Spüre, wie Mars dir die Power gibt, alte Muster zu durchbrechen, sowohl in der Liebe als auch im Beruf. Nutze diese Energie, um neue Wege zu beschreiten und dich auf positive Überraschungen einzulassen.

Glück & Chancen

Dein Life-Hack: Liste am Morgen drei Dinge auf, die dich glücklich machen. Jupiter verstärkt heute deine positiven Vibes, und der Mond unterstützt dich dabei, auf dein Bauchgefühl zu hören. So ziehst du das Glück förmlich an.

Dein Abenteuer-Tag