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Astrologie
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Fische
Fische-Horoskop heute: 25. Mai 2026

Fische Tageshoroskop für 25.05.2026

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Fische

Dein Tag im Überblick

Venus strahlt heute besonders für dich, liebe Fische. Mit klaren 19°C im Norden eignet sich der Tag perfekt für einen Spaziergang. Der Pfingstmontag bringt in einigen Regionen eine entspannte Atmosphäre – nutze die Freizeit für Self-Care. Der Tag verspricht, voller kleiner Glücksmomente zu sein.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Im Norden erwartet dich sonniges Wetter mit 19°C, während es im Süden bei klaren 25°C bleibt. An Pfingstmontag bieten sich entspannte Outdoor-Aktivitäten an.

Body-Balance

Mars gibt dir heute die Energie für ein kraftvolles Workout. Nutze diesen Schub, um deine Fitnessziele zu erreichen. Danach erinnert dich Venus daran, dass Entspannung genauso wichtig ist – ein entspannendes Bad mit deinem Lieblingsduft könnte Wunder wirken.

Beziehung & Job

Heute bringt Venus Harmonie in dein Liebesleben. Du fühlst dich als Charme-Magnet und kannst diese Energie nutzen, um sowohl privat als auch im Job zu glänzen. Merkur unterstützt deine Kommunikation, was dir hilft, klare und authentische Gespräche zu führen. Im Beruf bist du besonders überzeugend, und Jupiter schenkt dir Zuversicht für neue Projekte. Single? Ein spontanes Treffen könnte Überraschungen bereithalten. In Beziehungen fördert ein offenes Gespräch das Vertrauen und Verständnis.

Glücksmomente

Dein Daily Booster: Beginne den Tag mit einer kleinen Dankbarkeitsübung. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und diese einfache Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Vertraue deinem Bauchgefühl, denn der Mond stärkt deine Intuition.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt heute deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht, kann ein spontaner Ausflug in die Natur frischen Wind in deinen Alltag bringen. Merkur macht dich neugierig auf neue Erlebnisse, also sag ja zu spontanen Einladungen. Ein Besuch in einem neuen Café oder einem unbekannten Viertel deiner Stadt könnte dir neue Lieblingsorte eröffnen. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu gehen und unbekannte Orte zu erkunden.

gestern
heute
Horoskope für Fische
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04