Fische-Horoskop diese Woche: 29. Dezember 2025 – 4. Januar 2026

Fische Wochenhoroskop für 29. Dezember 2025 – 4. Januar 2026 (KW 1)

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
Veröffentlicht am 29.12.2025
Als Favorit speichern
Fische

Deine Woche im Überblick

Fische, diese Woche startet mit einem Gefühl der Erneuerung, perfekt für den Jahreswechsel. Die ruhigen Momente von Montag bis Dienstag bieten dir Raum zur Reflexion. Dank Merkur findest du ab Mittwoch die richtigen Worte für wichtige Gespräche. Mars gibt dir die nötige Energie, um den Übergang ins neue Jahr kraftvoll zu meistern. Der Wetter-Check: Wolken und Schnee im Norden, also mach es dir in kuscheligen Outfits gemütlich!

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Im Norden erwarten dich Schneetage, also pack dich warm ein. Im Süden locken Wolken zu gemütlichen Indoor-Aktivitäten. Da der Feiertag nicht bundesweit ist, betrifft er nicht alle Regionen.

Deine Entdeckungen

Jupiter erweckt diese Woche deinen Entdeckergeist und lädt dich zu spontanen Kurztrips ein. Nutze die Zeit für kleine Abenteuer wie einen neuen Wanderweg oder ein unbekanntes Café. Merkur inspiriert dich, neue Orte zu erkunden, während Mars dir den Mut gibt, auch mal unkonventionelle Entscheidungen zu treffen.

Fitness & Emotionen

Mars gibt dir diese Woche die Energie für intensive Workouts, die dein Wohlbefinden steigern. Gleichzeitig erinnert dich Venus daran, auch entspannende Self-Care-Rituale wie ein heißes Bad zu genießen. Der Mond verstärkt deine Intuition, also setze auf achtsame Momente, um deine Emotionen in Balance zu halten.

Beziehung & Erfolg

Venus schenkt dir in der Liebe diese Woche eine Extraportion Charme, was sowohl für Singles als auch für Paare von Vorteil ist. Nutze diese Ausstrahlung, um neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende Verbindungen zu vertiefen. In beruflichen Belangen sorgt Merkur für Klarheit in der Kommunikation, was dir hilft, deine Ziele klar und überzeugend zu formulieren. Dank Saturns Einfluss bleibst du fokussiert und kannst strukturiert an Projekten arbeiten, was dich nachhaltig beeindruckend macht.

Glücksmomente

Starte jeden Tag mit einem kleinen Dankbarkeitsritual, denn Jupiter verstärkt diese Woche positive Energien. Der Mond hilft dir, auf deine Intuition zu vertrauen und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Die ruhige Energie von Venus lädt zu tiefen Gesprächen ein.
  • Mittwoch - Donnerstag: Merkur sorgt für Klarheit in der Kommunikation - ideal für Meetings.
  • Freitag - Sonntag: Jupiter inspiriert zu spontanen Abenteuern und neuen Erlebnissen.
