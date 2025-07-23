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Astrologie
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Fische
Fische-Horoskop diese Woche: 25.–31. Mai 2026

Fische Wochenhoroskop für 25.–31. Mai 2026 (KW 22)

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Fische

Deine Woche im Überblick

Diese Woche bringt dir Venus Harmonie und Charme, liebe Fische! Die Temperaturen um 23 °C laden zu entspannten Spaziergängen ein. Montag ist ideal für klärende Gespräche, während dich der Donnerstag zu neuen Abenteuern inspiriert. Dank Mars hast du die Energie, all deine Pläne mutig anzugehen.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Die Woche startet sonnig mit Temperaturen bis 29 °C, perfekt für luftige Sommerkleidung. Beachte, dass es zum Wochenende hin regnen kann, also pack deinen Regenschirm ein. Hinweis: Pfingstmontag ist nicht bundesweit ein Feiertag.

Neue Horizonte

Jupiter weckt deine Neugier auf neue Erfahrungen. Auch wenn keine große Reise ansteht, ein spontaner Ausflug oder ein neues Hobby bringen frischen Wind. Merkur macht dich offen für neue Ideen, also sage ja zu Unbekanntem. Mars gibt dir den Mut, Neues auszuprobieren.

Body & Mind

Mars versorgt dich mit Energie für intensive Workouts, die dir richtig guttun. Vergiss nicht, dir zwischendurch Erholung zu gönnen – Venus empfiehlt einen Wellness-Tag mit einer entspannenden Massage. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also achte auf deine innere Balance.

Herz & Karriere

Venus verleiht dir diese Woche eine besondere Anziehungskraft. In Beziehungen wächst durch ehrliche Gespräche das Vertrauen – perfekt für gemeinsame Zukunftspläne. Singles könnten jemanden treffen, der sie wirklich versteht. Im Beruf sorgt Mars für den nötigen Schwung, um Projekte voranzutreiben. Deine Kreativität blüht, und mit Saturns Unterstützung bleibst du fokussiert und diszipliniert. Eine tolle Zeit, um berufliche Erfolge zu feiern!

Glücksmomente

Beginne jeden Tag mit einem positiven Gedanken – Jupiter verstärkt deine optimistische Einstellung und zieht schöne Erlebnisse an. Der Mond hilft dir, deiner Intuition zu vertrauen, besonders bei spontanen Entscheidungen.

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Venus sorgt für harmonische Gespräche – perfekt für Klärungen in der Beziehung.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mars gibt dir Power für sportliche Herausforderungen, während Merkur deine Kommunikation stärkt.
  • Freitag - Sonntag: Jupiter lädt zu spontanen Abenteuern ein – ideal für Entdeckungen in deiner Stadt.
Horoskope für Fische
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04