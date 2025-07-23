Anmelden
Fische-Horoskop diese Woche: 25.–31. August 2025

Fische Wochenhoroskop für 25.–31. August 2025 (KW 35)

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
Veröffentlicht am 25.08.2025
Als Favorit speichern
Fische

Deine Woche im Überblick

Diese Woche stehst du im Mittelpunkt, liebe Fische. Deine Kreativität sprüht Funken und zieht positive Aufmerksamkeit an. Besonders am Wochenende erlebst du inspirierende Momente. Das Wetter lädt zu entspannten Spaziergängen ein, trotz gelegentlichen Regens.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkige Tage mit Regen bieten Gelegenheit für stilvolle Regenschirme und Gummistiefel. Entdecke die Natur, auch bei grauem Himmel.

Unterwegs

Spontane Ausflüge bringen frischen Wind und Freude. Ob neue Orte entdecken oder alte Favoriten besuchen, Flexibilität ist der Schlüssel. Das

Motto: 'Die Welt wartet auf dich – entdecke sie.'

Wellness-Check

Deine Energie ist hoch – nutze sie für Bewegung und Balance. Achte auf deine Ernährung und gönn dir Ruhepausen. Das

Motto: 'Innere Stärke entsteht durch Ausgleich.'

Herz & Karriere

Die Liebe erblüht in vollen Zügen. Singles haben die Chance, interessante Begegnungen zu machen. In Beziehungen sorgt ein romantischer Ausflug für neue Impulse. Beruflich glänzt du mit innovativen Ideen und deinem Engagement. Motiviere dein Team und vermeide vorschnelle Entscheidungen. Das

Motto: 'Traue deinem Instinkt und bleibe authentisch.'

Star-Tipp

Nutze deine Ausstrahlung, um Chancen zu ergreifen. Kleine Erfolge führen zu großen Veränderungen. Das

Motto: 'Das Glück liegt in der Initiative.'

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Nutze diese Tage, um Beziehungen zu stärken.
  • Mittwoch - Donnerstag: Überdenke finanzielle Schritte und setze klare Ziele.
  • Freitag - Sonntag: Zeit für dich – Entspannung und neue Inspirationen warten.

