Fische-Horoskop diese Woche: 22.–28. September 2025

Fische Wochenhoroskop für 22.–28. September 2025 (KW 39)

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
Veröffentlicht am 22.09.2025
Fische

Deine Woche im Überblick

In dieser Woche spürst du einen starken Drang zu wachsen und Veränderungen zu umarmen. Am Mittwoch bringt der Vollmond die perfekte Gelegenheit, aus der Routine auszubrechen. Lass die Wolken am Himmel nicht deine Stimmung trüben. Ein klarer Kopf und fester Plan werden dir helfen, die Woche zu meistern.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Während die Temperaturen im Norden bei 16-19 °C liegen und Wolken dominieren, erwartet die Mitte Regen bei 9-20 °C. Im Süden bringt Regen 10-18 °C. Nutze diese Übergangszeit, um deine Garderobe für den Herbst zu überdenken.

Bewegung & Abenteuer

Der Drang nach neuen Erfahrungen ist stark. Reisen, die mit Lernen oder neuen Projekten verbunden sind, bereichern dich. Plane sorgfältig, um reibungslose Übergänge zu gewährleisten.

Motto: „Das Leben ist eine Reise.“

Body & Mind

Dein Wohlbefinden hängt von der Balance ab. Ein gesunder Mix aus Bewegung und Entspannung ist entscheidend. Nutze Reflexion, um emotionale Klarheit zu gewinnen.

Motto: „Balance ist der Schlüssel.“

Herz & Karriere

Diese Woche steht die Liebe im Zeichen der Aufrichtigkeit. Offene Gespräche fördern tiefere Verbindungen, sei es in einer Beziehung oder als Single. Trag nicht länger alte Lasten mit dir herum und öffne dein Herz für neue Erfahrungen. Im Job ermutigt dich Mars dazu, langfristig zu denken. Lass dich nicht hetzen und prüfe neue Gelegenheiten mit Bedacht.

Motto: „Geduld führt zum Erfolg.“

Chance der Woche

Sei offen für neue Ideen, denn sie bringen dir Glück. Kleine Zeichen zeigen dir den Weg.

Motto: „Offenheit zahlt sich aus.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Überdenke vergangene Entscheidungen und lass Altes los.
  • Mittwoch - Donnerstag: Nutze die Vollmondenergie, um Neues zu erkunden.
  • Freitag - Sonntag: Höre auf deine Gefühle und erkenne alte Muster.

