Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Jungfrau
Jungfrau-Horoskop heute: 21. September 2025

Jungfrau Tageshoroskop für 21.09.2025

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.09.2025
Als Favorit speichern
Jungfrau

Dein Tag im Überblick

Start in den Tag mit einem klaren Blick auf deine Beziehungen und deine Wellness-Ziele. Im Norden ist es mit 17 °C wolkig, zentral gibt es 18 °C und Regen, während der Süden mit 22 °C und Wolken aufwartet. Kein Feiertag stört deine Pläne – nutze den Tag für dich selbst.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolkig im Norden bei 17 °C, Regen zentral mit 18 °C und 22 °C Wolken im Süden. Kein Feiertag heute.

Gesundheit & Mindset

Deine Energie ist stabil, aber mentale Unordnung könnte dich bremsen. Ein ruhiger Spaziergang oder leichtes Stretching kann Wunder wirken.

Motto: "Klein, aber oho."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute sind die kleinen Gesten in der Liebe entscheidend. Ein aufmerksames Wort oder eine durchdachte Frage können Wunder bewirken. Du brauchst keine großen Gesten – deine Präsenz zählt. Sollte etwas nicht stimmen, ist es jetzt an der Zeit, es zu klären. Dein Ton ist wichtiger als der Zeitpunkt, also führe mit Sorgfalt, nicht Kontrolle. Das lässt alles natürlicher wirken.

Motto: "Sei präsent, nicht perfekt."

Glücksmomente

Ein unerwarteter Kommentar könnte dir praktisch zugutekommen. Bleibe offen für Feedback, selbst kleine Vorschläge könnten große Wirkung haben.

Motto: "Offene Ohren, offenes Herz."

Reise & Adventure

Heute ist ideal für lokale Entdeckungen, nicht für weite Reisen. Plane kurze Besorgungen oder Spaziergänge in deiner Nachbarschaft ohne Stress. Vermeide Überbuchung und halte dich an bekannte Routen, um Stress zu vermeiden. Komfort geht vor Geschwindigkeit.

Motto: "Nah ist das neue Fern."

gestern
heute
Horoskope für Jungfrau
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04