Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Jungfrau
Jungfrau-Horoskop heute: 25. September 2025

Jungfrau Tageshoroskop für 25.09.2025

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.09.2025
Als Favorit speichern
Jungfrau

Dein Tag im Überblick

Ein Tag voller Harmonie und Gelassenheit erwartet dich. Gespräche verlaufen reibungslos, und du fühlst dich unterstützt. Im Norden bleibt es klar bei 12 °C, während Regen im Süden und in der Mitte den Tag bestimmt. Kein bundesweiter Feiertag steht an.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Klar im Norden, Regen im Süden und der Mitte. Kein Feiertag heute.

Gesundheit & Mindset

Dein Wohlbefinden profitiert von einer ausgewogenen Balance zwischen Arbeit und Entspannung. Halte an deiner Routine fest und gönn dir kleine Pausen.

Motto: "In der Ruhe liegt die Kraft."

Love - Work - Life

Heute fließen Gespräche mit deinen Liebsten besonders gut. Die Familie ist verständnisvoll, und dein Partner schätzt deine Fürsorge. Dank Mond im Skorpion und Jupiter im Krebs vertiefen sich die Bindungen. Ein perfekter Tag, um Vertrauen zu stärken. Achte auf die kleinen Gesten, die Großes bewirken.

Motto: "Liebe ist der Schlüssel."

Glücksmomente

Heute eröffnen sich unerwartete Chancen durch hilfreiche Ratschläge. Bleib offen und vertraue dir selbst. Dein positives Auftreten zieht Glück an.

Motto: "Nutze den Moment."

Reise & Adventure

Kurze Ausflüge gelingen reibungslos, wenn du im Voraus planst. Deine Geduld zahlt sich aus und alles läuft wie am Schnürchen. Der Tag ist ideal, um neue Orte in der Nähe zu entdecken. Auch kurze Spaziergänge bringen Freude und Frische.

Motto: "Jeder Schritt zählt."

gestern
heute
Horoskope für Jungfrau
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04