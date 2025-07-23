Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
Longevity
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Jungfrau
Jungfrau-Horoskop heute: 05.04.2026

Jungfrau Tageshoroskop für 05.04.2026

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
Als Favorit speichern
Jungfrau

Dein Tag im Überblick

Die angenehmen Temperaturen von 14 bis 16 °C versprechen einen produktiven Tag, ideal für einen Frühlingsspaziergang oder ein Kaffee-Date. Die Wetterlage reicht von Regen im Norden bis zu wolkigem Himmel im Süden. Kein bundesweiter Feiertag, also volle Konzentration auf deine Pläne.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: 14 °C und Regen im Norden, klar in der Mitte, 16 °C und wolkig im Süden. Perfekt für den Frühlingslook mit Layering!

Deine Fitness-Energy

Mars liefert dir heute einen Energieschub, ideal für ein intensives Workout oder auch eine erfrischende Yoga-Session. Nimm dir danach Zeit für Entspannung – Venus erinnert dich daran, wie wichtig Self-Care ist.

Beziehungskosmos & Karriere

Merkur lässt deine Worte heute fließen – nutze diese Klarheit, um in Beziehungen und im Job zu punkten. Deine offene Kommunikation zieht positive Menschen an. Mit Venus an deiner Seite wirkst du besonders charmant, was dir sowohl beruflich als auch privat Türen öffnet. Ein spontanes Gespräch könnte eine neue Freundschaft oder eine spannende berufliche Chance bringen. Lass deine Ideen im Teammeeting strahlen – Jupiter unterstützt deine Optimismus-Welle.

Dein Glücks-Booster

Dein Daily Booster: Beginne den Tag mit positiven Gedanken. Jupiter stärkt heute deinen Optimismus – schreib drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Der Mond fördert deine Intuition, also vertraue auf dein Bauchgefühl.

Unterwegs

Plane heute spontane kleine Abenteuer, denn Jupiter weckt deine Neugierde. Ein Spaziergang durch unbekannte Stadtviertel oder ein Besuch in einem neuen Café kann deine Kreativität beflügeln. Merkur bringt dich auf neue Ideen, also sei offen für alles Ungeplante. Mars gibt dir den Mut, deine Komfortzone zu verlassen und neue Orte zu entdecken.

gestern
heute
Horoskope für Jungfrau
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04