Dein Tag im Überblick

Die angenehmen Temperaturen von 14 bis 16 °C versprechen einen produktiven Tag, ideal für einen Frühlingsspaziergang oder ein Kaffee-Date. Die Wetterlage reicht von Regen im Norden bis zu wolkigem Himmel im Süden. Kein bundesweiter Feiertag, also volle Konzentration auf deine Pläne.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: 14 °C und Regen im Norden, klar in der Mitte, 16 °C und wolkig im Süden. Perfekt für den Frühlingslook mit Layering!

Deine Fitness-Energy

Mars liefert dir heute einen Energieschub, ideal für ein intensives Workout oder auch eine erfrischende Yoga-Session. Nimm dir danach Zeit für Entspannung – Venus erinnert dich daran, wie wichtig Self-Care ist.

Beziehungskosmos & Karriere

Merkur lässt deine Worte heute fließen – nutze diese Klarheit, um in Beziehungen und im Job zu punkten. Deine offene Kommunikation zieht positive Menschen an. Mit Venus an deiner Seite wirkst du besonders charmant, was dir sowohl beruflich als auch privat Türen öffnet. Ein spontanes Gespräch könnte eine neue Freundschaft oder eine spannende berufliche Chance bringen. Lass deine Ideen im Teammeeting strahlen – Jupiter unterstützt deine Optimismus-Welle.

Dein Glücks-Booster

Dein Daily Booster: Beginne den Tag mit positiven Gedanken. Jupiter stärkt heute deinen Optimismus – schreib drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Der Mond fördert deine Intuition, also vertraue auf dein Bauchgefühl.

Unterwegs