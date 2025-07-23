Dein Tag im Überblick

Heute weckt der Mond in dir eine ruhige Entschlossenheit, die dich durch den Tag trägt. Bei angenehmen Temperaturen von bis zu 25 °C im Süden solltest du den Sonnenschein nutzen, um frische Luft zu schnappen. Da Pfingstmontag nicht bundesweit gefeiert wird, kannst du dich voll und ganz auf deine Projekte konzentrieren.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Klarer Himmel und Temperaturen bis zu 25 °C laden ein, die Sonne zu genießen. Da Pfingstmontag nicht bundesweit gefeiert wird, kannst du dich auf deine Pläne konzentrieren.

Dein Wohlfühl-Update

Mars gibt dir heute einen Energieschub, ideal für ein intensives Workout oder eine ausgiebige Yoga-Session. Gleichzeitig erinnert dich Venus daran, auch die sanfteren Seiten zu pflegen – gönn dir nach dem Training eine entspannende Lavendel-Dusche.

Liebe trifft Karriere

Venus lässt dich heute vor Charme strahlen. Nutze diese Energie, um sowohl im Job als auch privat zu glänzen. Dein natürlicher Esprit zieht neue Kontakte an, während Merkur dir die nötige Klarheit für entscheidende Gespräche schenkt. Ein spontanes Coffee-Date könnte überraschende neue Möglichkeiten eröffnen. In bestehenden Beziehungen sorgt ein offenes Gespräch für tiefe Verbundenheit. Jupiter unterstützt dich in beruflichen Projekten und lässt deine Ideen auf fruchtbaren Boden fallen.

Dein Glücks-Booster

Dein Life-Hack: Beginne den Tag mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute deine positiven Vibes und diese kleine Morgenroutine öffnet dein Herz für die schönen Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition – vertraue auf dein Bauchgefühl!

Dein Abenteuer-Tag