Deine Woche im Überblick

Die Woche beginnt für dich mit einer harmonischen Venus, die dir hilft, die Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Besonders Mittwoch und Donnerstag sind ideal für neue Pläne, dank der Unterstützung von Mars. Das Wetter bleibt kühl, also ist es die perfekte Zeit, um deine gemütlichsten Winteroutfits hervorzuzaubern. Nutze die Ruhe, um neue Energie für das kommende Jahr zu tanken.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt bleibt es winterlich. Zeit, deine kuschligen Pullover und Mäntel hervorzuholen und das neue Jahr gemütlich zu beginnen.

Neue Horizonte

Jupiter inspiriert dich dazu, die Welt um dich herum zu entdecken. Eine kleine Erkundung deiner Stadt oder ein spontaner Ausflug ins Grüne könnten für frischen Wind sorgen. Merkur öffnet dich für neue Erfahrungen und Verbindungen. Lass dich auf neue Abenteuer ein und nutze die Gelegenheit, unbekannte Orte zu entdecken.

Dein Wohlfühl-Update

Mars schenkt dir diese Woche die Power für belebende Workouts, die deine Fitnessroutine aufpeppen. Gleichzeitig erinnert Venus dich daran, auch Entspannung und Wellness nicht zu vernachlässigen. Ein gemütlicher Abend mit einem guten Buch könnte genau das Richtige sein. Der Mond verstärkt deine emotionale Intuition, also höre auf dein Herz.

Herzensangelegenheiten & Beruf

Dank Venus fühlst du dich in Beziehungen geborgen und sicher. Kleine Gesten der Zuneigung zeigen jetzt große Wirkung. Nutze die harmonische Energie, um deinem Partner näherzukommen oder neue Bekanntschaften zu vertiefen. Im Beruf schätzt man deine strukturierten und zuverlässigen Arbeitsweisen. Mars verleiht dir die nötige Energie, um anstehende Projekte mit frischem Elan anzugehen. Dein Team wird deine Führung und Klarheit zu schätzen wissen, und Merkur sorgt für klare Kommunikation in Meetings.

Glück & Chancen

Jeden Morgen mit einer Dankbarkeitsroutine zu beginnen, kann Wunder wirken. Jupiter verstärkt diese Woche dein positives Denken und zieht glückliche Zufälle an. Der Mond unterstützt dich dabei, auf dein Bauchgefühl zu vertrauen.

Weekday-Sneak-Peek