Jungfrau-Horoskop diese Woche: 25.–31. August 2025

Jungfrau Wochenhoroskop für 25.–31. August 2025 (KW 35)

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
Veröffentlicht am 25.08.2025
Jungfrau

Deine Woche im Überblick

Diese Woche, liebe Jungfrau, bist du bereit, unbekannte Wege zu gehen. Ob im Job oder in der Liebe, du findest neue Chancen, die dich inspirieren. Besonders der Mittwoch bringt eine Welle der Klarheit. Die Wetteraussichten sind gemischt, ideal für kreative Indoor-Aktivitäten.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkige Tage wechseln sich mit Regen ab, perfekt für gemütliche Stunden zuhause.

Bewegung & Abenteuer

Die Sterne ermutigen dich, unbekannte Pfade zu betreten. Diese Entdeckungen öffnen dir neue Horizonte. Zögere nicht, aus deiner Komfortzone auszubrechen. „Entdecke die Welt mit neuen Augen.“

Fitness & Gefühle

Deine körperliche Stärke ermöglicht es dir, neue Fitnessziele zu setzen. Emotionale Klarheit findest du durch Gespräche mit Freunden. Dein Wohlbefinden steht diese Woche im Fokus. „Balance ist der Schlüssel.“

Herz & Karriere

Liebe Jungfrau, die kommenden Tage sind ideal, um tiefer in dein Liebesleben einzutauchen. Ehrliche Gespräche und gemeinsame Erlebnisse bauen Vertrauen auf. In deinem Job blühen deine Fähigkeiten auf und deine Mühe wird belohnt. Kollegen schätzen deinen Einsatz. Mache dich bereit für neue Möglichkeiten. „In der Ruhe liegt die Kraft.“

Chance der Woche

Achte auf kleine Hinweise, die dein Glück beeinflussen können. Vertraue auf dein Bauchgefühl. „Das Glück liegt im Detail.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Kommunikation steht im Mittelpunkt deiner Beziehungen.
  • Mittwoch - Donnerstag: Feinabstimmungen in deiner Gesundheitsroutine wirken Wunder.
  • Freitag - Sonntag: Nutze neue Chancen und entdecke deine Stärken.

