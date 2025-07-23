Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Wochenhoroskop
Jungfrau
Jungfrau-Horoskop diese Woche: 22.–28. September 2025

Jungfrau Wochenhoroskop für 22.–28. September 2025 (KW 39)

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.09.2025
Als Favorit speichern
Jungfrau

Deine Woche im Überblick

In dieser Woche bist du, liebe Jungfrau, in einem Zustand der inneren Einkehr. Die neue Woche bringt dir eine Chance, deine Prioritäten neu zu ordnen. Besonders Montag und Dienstag bieten dir Gelegenheiten, persönliche Ziele mit deinen Werten in Einklang zu bringen. Das Wetter bleibt im Norden meist wolkig, ideal für gemütliche Indoor-Aktivitäten.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkige Tage laden zu entspannender Loungewear ein, während klare Nächte perfekte Bedingungen für einen stilvollen Abendspaziergang bieten.

Travel Dreams

Kürzere Reisen sind diese Woche produktiv. Längere Trips könnten anstrengend wirken. Plane gut, um Stress zu vermeiden.

Motto: „Organisation ist der Schlüssel.“

Fitness & Gefühle

Finde Balance in deinem Alltag durch regelmäßige Routinen. Struktur ist dein Freund. Sprich mit Freunden über das, was dich belastet.

Motto: „Klarheit durch Austausch.“

Love-Work-Life

In der Liebe findest du diese Woche Stabilität. Kleine Aufmerksamkeiten zeigen deine Zuneigung und werden geschätzt. Im Beruf betont die Sonne in der Waage die Wichtigkeit finanzieller Überlegungen. Überlege gut, bevor du größere Entscheidungen triffst.

Motto: „Kleine Schritte, große Wirkung.“

Star-Tipp

Geduld zahlt sich aus. Kleine finanzielle Entscheidungen machen den Unterschied.

Motto: „Ruhe bewahrt den Überblick.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Reflektiere deine Werte und Ziele.
  • Mittwoch - Donnerstag: Partnerschaften stehen im Fokus und bieten Lernchancen.
  • Freitag - Sonntag: Genieße einfache Freuden mit deinen Lieben.

Horoskope für Jungfrau
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04