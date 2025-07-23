Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Krebs
Krebs-Horoskop heute: 21.09.2025

Krebs Tageshoroskop für 21.09.2025

Das Wasserzeichen Krebs, geboren zwischen dem 22. Juni und 22. Juli, wird vom Mond regiert und steht für tiefe Emotionalität und ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Als viertes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Krebs die mütterliche Energie und eine starke Verbindung zu Heim und Familie.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.09.2025
Als Favorit speichern
Krebs

Dein Tag im Überblick

Ein Tag voller Möglichkeiten erwartet dich, liebe Krebs-Frau. Während der Norden mit 17 °C bewölkt bleibt, bringt der Süden mit 22 °C etwas mehr Wärme in deinen Alltag. Nimm dir Zeit für Selbstpflege und genieße die kleinen Momente, die den Tag erhellen. In einigen Teilen Deutschlands ist heute kein Feiertag.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Heute bleibt es in den meisten Regionen Deutschlands bewölkt. Achte darauf, dich passend zu kleiden und sei auf leichten Regen vorbereitet.

Body & Soul

Balance ist heute dein Schlüsselwort. Ernähre dich leicht und nahrhaft, um dein Wohlbefinden zu steigern. Finde kleine Momente der Ruhe für dich.

Motto: "In der Ruhe liegt die Kraft."

Beziehungskosmos & Karriere

Ehrlichkeit öffnet heute Türen, liebe Krebs-Frau. In Beziehungen wächst die Nähe, wenn du sanft und authentisch sprichst. Beruflich glänzt du mit Fokus und Ruhe, besonders in heiklen Situationen. Höre genau hin, wenn Kollegen sich öffnen – wichtige Einsichten warten. Nutze die tiefere mentale Klarheit, um deine Projekte zu überdenken und neu zu strukturieren.

Motto: "Ehrlichkeit schafft Nähe."

Glücksmomente

Achte auf leise Hinweise und subtile Zeichen. Ein beiläufiger Kommentar könnte dich auf eine neue Chance führen. Vertraue deinem Instinkt.

Motto: "Achtsamkeit öffnet Türen."

Bewegung & Abenteuer

Wenn du heute unterwegs bist, halte an gewohnten Routen fest und bleibe flexibel. Genieße die Reise ohne Eile, denn die kleinen Details machen den Unterschied. Musik und Snacks versüßen den Weg.

Motto: "Reise mit Gelassenheit."

gestern
heute
Horoskope für Krebs
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04