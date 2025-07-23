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Krebs
Krebs-Horoskop heute: 05.04.2026

Krebs Tageshoroskop für 05.04.2026

Das Wasserzeichen Krebs, geboren zwischen dem 22. Juni und 22. Juli, wird vom Mond regiert und steht für tiefe Emotionalität und ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Als viertes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Krebs die mütterliche Energie und eine starke Verbindung zu Heim und Familie.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
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Krebs

Dein Tag im Überblick

Heute bringt Venus Harmonie in dein Leben, und mit Temperaturen um die 14°C in der Mitte Deutschlands ist es perfekt für einen ausgiebigen Spaziergang. Der Ostersonntag bietet eine Gelegenheit für Entspannung und Reflexion. In Norddeutschland kann der Regen dich zu gemütlichen Indoor-Aktivitäten inspirieren, während im Süden die Wolken eine mystische Atmosphäre schaffen.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Im Norden Regen, in der Mitte klare Verhältnisse und im Süden Wolken. Keine bundesweiten Feiertage, also nutze den Tag für persönliche Ziele!

Fitness & Wohlbefinden

Mars schenkt dir heute die Energie für ein intensives Training, doch vergiss nicht, deinem Körper danach eine wohlverdiente Pause zu gönnen. Venus erinnert dich daran, dass auch ein entspannendes Bad Wunder wirken kann. Die Balance zwischen Anspannung und Entspannung ist entscheidend.

Liebe trifft Karriere

Heute schickt dir Venus eine Extraportion Charme, ideal für authentische Verbindungen im Job und privat. Lass dein Herz sprechen und du wirst feststellen, wie sich Beziehungen vertiefen. Merkur gibt dir die Klarheit, um deine Ideen im Beruf klar zu kommunizieren, während Jupiter dein Selbstvertrauen stärkt. Setze auf ehrliches Feedback und du wirst in deiner Karriere glänzen.

Dein Lucky Day

Today's Special: Beginne deinen Tag mit einer neuen Gewohnheit, die dir Freude bereitet. Jupiter verstärkt heute deine optimistische Ausstrahlung – ein perfekter Tag, um etwas Neues zu wagen und dabei auf dein Bauchgefühl zu vertrauen.

Raus in die Welt

Obwohl keine große Reise ansteht, weckt Jupiter deine Neugierde für neue Orte. Vielleicht ein Spaziergang in einem noch unbekannten Park? Merkur inspiriert dich, neue Wege zu entdecken, sei es in deiner Stadt oder mental. Lass dich von der frischen Luft beleben und entdecke verborgene Schätze deiner Umgebung.

gestern
heute
Horoskope für Krebs
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04