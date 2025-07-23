Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Wochenhoroskop
Krebs
Krebs-Horoskop diese Woche: 29. Dezember 2025 – 4. Januar 2026

Krebs Wochenhoroskop für 29. Dezember 2025 – 4. Januar 2026 (KW 1)

Das Wasserzeichen Krebs, geboren zwischen dem 22. Juni und 22. Juli, wird vom Mond regiert und steht für tiefe Emotionalität und ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Als viertes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Krebs die mütterliche Energie und eine starke Verbindung zu Heim und Familie.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.12.2025
Als Favorit speichern
Krebs

Deine Woche im Überblick

Venus bringt dir diese Woche eine besondere Ausstrahlung, liebe Krebs! Perfekt, um emotionale Klarheit zu gewinnen und neue berufliche Chancen zu nutzen. Montag und Dienstag stehen die Zeichen auf Harmonie, während das Wochenende Ruhe und Besinnung verspricht. In Norddeutschland erwartet dich Schnee, ideal für gemütliche Abende.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Kuschelige Schneetage im Norden bieten die perfekte Kulisse für gemütliche Indoor-Aktivitäten. In der Mitte ist es angenehm klar, während im Süden Schnee und Wolken dominieren.

Raus in die Welt

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht, ein spontaner Ausflug oder ein neues Restaurant auszuprobieren bringt frischen Wind. Merkur lässt dich neugierig auf Entdeckungen sein, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne Plan loszuziehen.

Fitness & Gefühle

Mars gibt dir diese Woche extra Power für intensive Workouts! Dein Körper sehnt sich nach Aktivität, also nutze diese Energie. Gleichzeitig schenkt dir Venus Gelassenheit für entspannende Momente - wie wäre es mit einer wohltuenden Massage am Sonntag? Der Mond verstärkt deine Emotionen, also gönne dir bewusste Self-Care-Pausen.

Herz & Karriere

Dank Venus wird diese Woche besonders romantisch. Singles sollten sich auf interessante Begegnungen einstellen, vor allem am Dienstag, wenn Merkur die Kommunikation erleichtert. In bestehenden Beziehungen sorgt Jupiter für frischen Wind und gemeinsame Pläne. Im Job strotzt du vor Energie, unterstützt durch Mars, der dir bei Präsentationen hilft. Deine kreativen Ideen finden Gehör und Saturn hilft dir, organisiert zu bleiben. Diese Woche öffnet die Tür zu neuen beruflichen Möglichkeiten.

Glück & Chancen

Starte jeden Morgen mit einer kleinen Dankbarkeitsroutine – Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes und öffnet dich für die schönen Momente. Der Mond unterstützt deine Intuition, also folge deinem Bauchgefühl bei Entscheidungen!

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Venus sorgt für harmonische Gespräche – ideal für Klärungen in der Beziehung und diplomatische Meetings im Job.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mars gibt dir Power für sportliche Herausforderungen, während Merkur deine Kommunikation auf Höchstform bringt.
  • Freitag - Sonntag: Jupiter lädt zu spontanen Abenteuern ein – ideal für einen überraschenden Wochenend-Trip oder neue Entdeckungen in deiner Stadt.
Horoskope für Krebs
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04