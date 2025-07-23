Deine Woche im Überblick

Venus bringt dir diese Woche eine besondere Ausstrahlung, liebe Krebs! Perfekt, um emotionale Klarheit zu gewinnen und neue berufliche Chancen zu nutzen. Montag und Dienstag stehen die Zeichen auf Harmonie, während das Wochenende Ruhe und Besinnung verspricht. In Norddeutschland erwartet dich Schnee, ideal für gemütliche Abende.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Kuschelige Schneetage im Norden bieten die perfekte Kulisse für gemütliche Indoor-Aktivitäten. In der Mitte ist es angenehm klar, während im Süden Schnee und Wolken dominieren.

Raus in die Welt

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht, ein spontaner Ausflug oder ein neues Restaurant auszuprobieren bringt frischen Wind. Merkur lässt dich neugierig auf Entdeckungen sein, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne Plan loszuziehen.

Fitness & Gefühle

Mars gibt dir diese Woche extra Power für intensive Workouts! Dein Körper sehnt sich nach Aktivität, also nutze diese Energie. Gleichzeitig schenkt dir Venus Gelassenheit für entspannende Momente - wie wäre es mit einer wohltuenden Massage am Sonntag? Der Mond verstärkt deine Emotionen, also gönne dir bewusste Self-Care-Pausen.

Herz & Karriere

Dank Venus wird diese Woche besonders romantisch. Singles sollten sich auf interessante Begegnungen einstellen, vor allem am Dienstag, wenn Merkur die Kommunikation erleichtert. In bestehenden Beziehungen sorgt Jupiter für frischen Wind und gemeinsame Pläne. Im Job strotzt du vor Energie, unterstützt durch Mars, der dir bei Präsentationen hilft. Deine kreativen Ideen finden Gehör und Saturn hilft dir, organisiert zu bleiben. Diese Woche öffnet die Tür zu neuen beruflichen Möglichkeiten.

Glück & Chancen

Starte jeden Morgen mit einer kleinen Dankbarkeitsroutine – Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes und öffnet dich für die schönen Momente. Der Mond unterstützt deine Intuition, also folge deinem Bauchgefühl bei Entscheidungen!

Weekday-Sneak-Peek