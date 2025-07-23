Deine Woche im Überblick

Diese Woche, lieber Krebs, rücken deine Wünsche in den Vordergrund. Während der Mond in Spannung steht, findest du Möglichkeiten, alte Muster aufzubrechen und neue Wege zu beschreiten. Ein Highlight erwartet dich am Wochenende, das mit einer frischen Brise von Entdeckungen verzaubert. Genieß die frühlingshaften Temperaturen und lass dich von deiner Neugier leiten.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Im Norden bleibt es kühl mit Regen und Wolken - ideal für gemütliche Abende. Im Süden locken sonnigere Ausblicke mit milden 20°C, perfekt für einen Ausflug ins Freie. Ostermontag ist ein besonderer Feiertag - genieße die Zeit mit deinen Liebsten, vor allem in den südlichen Regionen.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deinen Entdeckergeist! Ein spontaner Ausflug in die Natur oder das Entdecken neuer Cafés in der Stadt könnten dir Freude bringen. Merkur fördert deine Neugierde, also sei offen für neue Erlebnisse. Mars gibt dir den Mut, auch mal abseits der bekannten Pfade zu wandern.

Body-Soul-Balance

Mars schenkt dir diese Woche die Power für intensive Workouts, die dich richtig fordern. Achte darauf, auch Pausen einzulegen, wie Venus es dir rät. Eine entspannende Massage könnte genau das Richtige sein, um deine Seele baumeln zu lassen. Der Mond verstärkt deine emotionalen Bedürfnisse - gönn dir Momente der Ruhe.

Love-Work-Life

In der Liebe sorgt Venus diese Woche für aufregende Begegnungen. Singles haben Chancen auf interessante neue Bekanntschaften, während Paare durch gemeinsame Abenteuer ihre Verbindung stärken können. Im Job beleuchtet Merkur deine Kommunikationsfähigkeiten. Nutze diese Talente, um kreative Ideen in Meetings einzubringen. Mars gibt dir die nötige Energie, um auch herausfordernde Aufgaben zu meistern. Dein Charme und deine Entschlossenheit beeindrucken deine Kollegen.

Dein Wochen-Booster

Starte jeden Tag mit einem Lächeln und einer kleinen Dankbarkeitsübung. Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes und öffnet dich für neue Chancen. Der Mond unterstützt deine Intuition, also höre auf dein Bauchgefühl bei wichtigen Entscheidungen.

Weekday-Sneak-Peek