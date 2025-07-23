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Astrologie
Wochenhoroskop
Krebs
Krebs-Horoskop diese Woche: 25.–31. Mai 2026

Krebs Wochenhoroskop für 25.–31. Mai 2026 (KW 22)

Das Wasserzeichen Krebs, geboren zwischen dem 22. Juni und 22. Juli, wird vom Mond regiert und steht für tiefe Emotionalität und ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Als viertes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Krebs die mütterliche Energie und eine starke Verbindung zu Heim und Familie.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Krebs

Deine Woche im Überblick

Diese Woche bringt dir der Mond klare Erkenntnisse und stärkt dein Selbstvertrauen. Mit warmen Temperaturen von 23-30°C in Deutschland, ist es die perfekte Zeit für Outdoor-Aktivitäten. Dienstag ist ideal für kreative Projekte, während das Wochenende Entspannung verspricht. Jupiter schenkt dir Zuversicht, neue Wege zu gehen.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Die Temperaturen sind angenehm warm, perfekt für Sommerkleidung und Sonnenbrillen. Der Pfingstmontag ist kein bundesweiter Feiertag, also informiere dich über die regionalen Unterschiede.

Bewegung & Abenteuer

Jupiter weckt deine Lust auf Abenteuer und lädt dich ein, neue Orte zu entdecken. Ein spontaner Ausflug ins Grüne oder ein neues Hobby könnte dir neue Perspektiven eröffnen. Merkur inspiriert dich, aufgeschlossen zu sein und neue Erfahrungen zu suchen, während Mars dir den Mut gibt, Unbekanntes zu erkunden.

Wellness-Woche

Mars gibt dir diese Woche Kraft für intensive Workouts, die dich beleben. Venus erinnert dich daran, auch Momente der Entspannung einzuplanen, vielleicht in Form eines Spa-Tages. Der Mond verstärkt deine Intuition, also höre auf die Signale deines Körpers und gönn dir Pausen.

Herzenangelegenheiten & Beruf

Diese Woche bringt Venus dir eine besondere Ausstrahlung, die in der Liebe Wunder wirkt. Singles treffen auf spannende Bekanntschaften, während bestehende Beziehungen von tiefen Gesprächen profitieren. Merkur sorgt dafür, dass du die richtigen Worte findest und Missverständnisse aus dem Weg räumst. Im Job schenkt dir Mars die nötige Energie, um neue Projekte mit Elan anzugehen. Nutze die Woche, um innovative Ideen einzubringen und dich im Team hervorzuheben. Jupiter unterstützt dich dabei, mutige Entscheidungen zu treffen, die langfristig Früchte tragen. Setze auf klare Kommunikation und lass dich von Saturns Struktur leiten, um erfolgreich zu sein.

Glücksmomente

Beginne jeden Tag mit einer Dankbarkeitsroutine, denn Jupiter verstärkt diese Woche positive Schwingungen. Der Mond unterstützt deine Intuition, also vertraue deinem Bauchgefühl bei wichtigen Entscheidungen.

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Montag und Dienstag bringen klare Kommunikation und die Chance auf erfolgreiche Meetings.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mittwoch und Donnerstag nutze für Reflexion und persönliches Wachstum.
  • Freitag - Sonntag: Freitag bis Sonntag sind perfekt für Entspannung und kreative Inspiration.
Horoskope für Krebs
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04