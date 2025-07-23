Anmelden
Krebs-Horoskop diese Woche: 25.–31. August 2025

Krebs Wochenhoroskop für 25.–31. August 2025 (KW 35)

Das Wasserzeichen Krebs, geboren zwischen dem 22. Juni und 22. Juli, wird vom Mond regiert und steht für tiefe Emotionalität und ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Als viertes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Krebs die mütterliche Energie und eine starke Verbindung zu Heim und Familie.
Veröffentlicht am 25.08.2025
Als Favorit speichern
Krebs

Deine Woche im Überblick

In dieser Woche erlebst du als Krebs eine frische Brise der Veränderung und Verbindung. Venus in Löwe bringt eine dynamische Energie, die dich auffordert, deine wahren Gefühle zu teilen. Besonders Mitte der Woche profitierst du von offenen Gesprächen, die alte Missverständnisse klären. Das Wetter im Norden ist regnerisch, was Zeit für gemütliche Abende mit Freunden erlaubt.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Im Süden erwartet dich milder Regen, ideal für entspannte Spaziergänge. In der Mitte bleibt es wechselhaft – perfektes Wetter, um drinnen kreativ zu werden.

Bewegung & Abenteuer

Auch kurze Reisen bieten diese Woche Freude und neue Perspektiven. Entdecke die Welt mit offenen Augen.

Motto: „Jeder Schritt ein Abenteuer.“

Body & Mind

Dein Energieniveau ist hoch, und du fühlst dich ausgeglichen. Kleine, gesunde Entscheidungen stärken dein Wohlbefinden.

Motto: „Ausgeglichenheit durch Achtsamkeit.“

Herz & Karriere

Liebe und Beziehungen blühen, wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen. Egal, ob in einer Partnerschaft oder auf der Suche, neue Erfahrungen und ehrliche Gespräche vertiefen deine Verbindungen. Im Job wird deine kreative Lösungskompetenz geschätzt, und dein Einsatz bringt Projekte in Schwung.

Motto: „Verbindungen vertiefen bringt Erfolg.“

Lucky Moments

Kleine Glücksmomente warten auf dich, sei offen für Neues.

Motto: „Chance ergreifen, Glück erleben.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Starte die Woche mit ehrlichen Gesprächen.
  • Mittwoch - Donnerstag: Durch Gespräche mit Freunden gewinnst du Klarheit.
  • Freitag - Sonntag: Nutze das Wochenende für Erholung und neue Ideen.

