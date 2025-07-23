Anmelden
Krebs-Horoskop diese Woche: 22.–28. September 2025

Krebs Wochenhoroskop für 22.–28. September 2025 (KW 39)

Das Wasserzeichen Krebs, geboren zwischen dem 22. Juni und 22. Juli, wird vom Mond regiert und steht für tiefe Emotionalität und ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Als viertes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Krebs die mütterliche Energie und eine starke Verbindung zu Heim und Familie.
22.09.2025
Als Favorit speichern
Krebs

Deine Woche im Überblick

Diese Woche fühlst du die Energie einer neuen Mondphase, die Liebe und Beziehungen in den Vordergrund rückt. Montag und Dienstag bieten die Chance, vergessene Freundschaften wiederzubeleben. Die Wolken am Himmel symbolisieren die Klarheit, die du gewinnen kannst. Halte deine Pläne flexibel, um Überraschungen zu meistern.

Wetter & Stimmung

Die Wetteraussichten: Wolken prägen die Woche, mit sonnigen Momenten am Wochenende. Eine perfekte Zeit, um Layering-Looks auszuprobieren.

Unterwegs

Kurze Reisen bringen neue Perspektiven. Bleibe spontan, um das Beste aus deinen Unternehmungen herauszuholen.

Motto: 'Flexibilität öffnet Türen.'

Body & Mind

Balance ist dein Schlüssel zum Wohlbefinden. Finde Ruhe in bewusster Bewegung und gesunder Ernährung.

Motto: 'In der Ruhe liegt die Kraft.'

Love-Work-Life

In der Liebe öffnest du dein Herz und vertiefst bestehende Bindungen. Deine sanfte Art wird geschätzt, und Gespräche werden bedeutungsvoller. Im Beruf ist Klarheit gefragt – halte deine Kommunikation offen und direkt, um Missverständnisse zu vermeiden.

Motto: 'Empathie schafft Erfolg.'

Star-Tipp

Ehrliche Gespräche sind dein Glücksbringer.

Motto: 'Offenheit bringt Chancen.'

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Nutze die Tage, um Nähe zu alten Freunden aufzubauen.
  • Mittwoch - Donnerstag: Arbeit erfordert klare und ruhige Kommunikation.
  • Freitag - Sonntag: Zeit für neue Erfahrungen und tiefere Einsichten.

