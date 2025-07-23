Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Löwe
Löwe-Horoskop heute: 21. September 2025

Löwe Tageshoroskop für 21.09.2025

Geboren zwischen dem 23. Juli und 23. August stehen Löwe-Frauen unter dem Einfluss der Sonne - ihrem Herrscherplaneten. Als feuriges Sternzeichen verkörpern sie pure Lebensfreude und eine magnetische Ausstrahlung, die andere Menschen in ihren Bann zieht.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.09.2025
Als Favorit speichern
Löwe

Dein Tag im Überblick

Der Tag beginnt mit einem Gefühl von Druck, aber eine ruhige Herangehensweise hilft. In Norddeutschland bleibt es wolkig bei 17 °C, während es im Süden wärmer ist mit 22 °C. Egal ob Arbeit oder Freizeit, nimm dir Zeit für klare Entscheidungen.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Wolkig im Norden bei 17 °C, Regen im Zentrum mit 18 °C und 22 °C im Süden. Kein Feiertag, aber ein guter Tag für entspannte Selbstpflege.

Gesundheit & Mindset

Du fühlst dich mental erschöpft, auch wenn körperlich nichts fehlt. Gönn dir Pausen und achte auf gesunde Routinen.

Motto: "Kleine Auszeiten, große Wirkung."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute sehnst du dich danach, gehört zu werden. Doch deine Liebsten sind vielleicht mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Lass dich davon nicht entmutigen. Ein kleines, ehrliches Zeichen deiner Zuneigung hält die Verbindung warm. Auch im Job sind die Aufgaben heute schwerer als sonst. Die Mond-Saturn-Konstellation erinnert dich daran, mit Struktur anstatt Eile zu arbeiten. Setze klare Grenzen und priorisiere deine Aufgaben.

Motto: "Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg."

Glück & Chancen

Dein Glück hängt heute von deiner Fähigkeit ab, Zeit und Energie klug zu managen. Bleib aufmerksam, denn kleine Gelegenheiten warten darauf, von dir entdeckt zu werden.

Motto: "Wachsamkeit bringt Glück."

Bewegung & Abenteuer

Heute erscheint Reisen als große Anstrengung. Wenn es nicht dringend ist, verschiebe es auf einen anderen Tag. Solltest du doch reisen müssen, halte die Planung einfach und verlasse dich nur auf dich selbst. Bequeme Schuhe und eine gute Vorbereitung sind Gold wert.

Motto: "Weniger ist mehr."

gestern
heute
Horoskope für Löwe
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04