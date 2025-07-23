Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Löwe
Löwe-Horoskop heute: 22.09.2025

Löwe Tageshoroskop für 22.09.2025

Geboren zwischen dem 23. Juli und 23. August stehen Löwe-Frauen unter dem Einfluss der Sonne - ihrem Herrscherplaneten. Als feuriges Sternzeichen verkörpern sie pure Lebensfreude und eine magnetische Ausstrahlung, die andere Menschen in ihren Bann zieht.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.09.2025
Als Favorit speichern
Löwe

Dein Tag im Überblick

Der heutige Tag bringt dir Klarheit in deinen Beziehungen und neue Energie für deine Karriere. Mit Unterstützung deiner Liebsten fühlst du dich gestärkt. Das Wetter bleibt im Norden und der Mitte bei 13-14°C wolkig, während es im Süden regnerisch ist. Ein Tag für gemütliche Indoor-Aktivitäten. Kein Feiertag heute, also nutze die Zeit für dich.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Bleib bei Wolken und Regen im Süden entspannt drinnen.

Fitness & Wohlbefinden

Dein Geist ist aktiv, aber vergiss nicht, auch mal abzuschalten. Ein kurzer Spaziergang kann Wunder wirken. Achte auf deine Ernährung und gönn dir Pausen.

Motto: "Balance hält gesund."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute ist der perfekte Moment, um offene Gespräche mit deinem Partner oder engen Freunden zu führen. Ehrlichkeit bringt euch näher zusammen. In der Arbeit wirst du für deine Kommunikationsfähigkeit geschätzt, also nutze dies, um innovative Ideen zu präsentieren. Kleine Gesten der Wertschätzung und ein offenes Ohr können Wunder bewirken.

Motto: "Vertrauen öffnet Türen."

Glücksmomente

Dein Glück liegt heute in deinen Worten. Ein gut gewähltes Wort zur richtigen Zeit kann neue Möglichkeiten eröffnen. Sei aufmerksam und teile deine Gedanken.

Motto: "Worte sind Magie."

Bewegung & Abenteuer

Kurze Reisen bringen dir heute Abwechslung und neue Eindrücke. Ob ein Ausflug zum Café um die Ecke oder ein spontaner Besuch bei Freunden – alles läuft glatt, wenn du organisiert bleibst. Achte darauf, das Nötigste griffbereit zu haben.

Motto: "Jeder Schritt zählt."

gestern
heute
Horoskope für Löwe
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04