Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Löwe
Löwe-Horoskop heute: 23.09.2025

Löwe Tageshoroskop für 23.09.2025

Geboren zwischen dem 23. Juli und 23. August stehen Löwe-Frauen unter dem Einfluss der Sonne - ihrem Herrscherplaneten. Als feuriges Sternzeichen verkörpern sie pure Lebensfreude und eine magnetische Ausstrahlung, die andere Menschen in ihren Bann zieht.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.09.2025
Als Favorit speichern
Löwe

Dein Tag im Überblick

Ein Tag voller Möglichkeiten erwartet dich, Löwe! In Norddeutschland bleibt es bewölkt bei 14 °C, während in Süddeutschland der Regen bei 11 °C für eine kühle Brise sorgt. Nutze diese Stimmung, um deine innere Balance zu finden. Keine Feiertage heute, also alle Zeichen stehen auf Action!

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Wolkig im Norden und Regen im Süden. Perfekt für entspannte Lesestunden drinnen.

Gesundheit & Mindset

Ein ausgewogener Tag erwartet dich. Regelmäßige Bewegung und gesunde Mahlzeiten halten dich im Gleichgewicht.

Motto: "In der Ruhe liegt die Kraft."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute sind Gespräche in deinen Beziehungen besonders tiefgründig. Deine Ehrlichkeit stärkt das Vertrauen und bringt euch näher. Vermeide es, die Reaktionen anderer kontrollieren zu wollen – geduldiges Zuhören bewirkt Wunder. Ein liebevolles Wort geht weiter als große Gesten. Indem du beständig zeigst, wie sehr dir jemand am Herzen liegt, wachsen die Bande.

Motto: "Geduld öffnet Herzen."

Glück & Chancen

Kleine Schritte führen heute zu großen Erfolgen. Ein guter Rat kann dir den Weg zeigen.

Motto: "Mit Ruhe zum Ziel."

Bewegung & Abenteuer

Auf Reisen genießt du die Einfachheit. Statt vieler Stopps, konzentriere dich auf weniger und erlebe mehr. Ein gemächliches Tempo bewahrt deine Energie und steigert den Genuss.

Motto: "Weniger ist mehr auf Reisen."

gestern
heute
Horoskope für Löwe
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04