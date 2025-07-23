Anmelden
Löwe-Horoskop heute: 25.09.2025

Löwe Tageshoroskop für 25.09.2025

Geboren zwischen dem 23. Juli und 23. August stehen Löwe-Frauen unter dem Einfluss der Sonne - ihrem Herrscherplaneten. Als feuriges Sternzeichen verkörpern sie pure Lebensfreude und eine magnetische Ausstrahlung, die andere Menschen in ihren Bann zieht.
Löwe

Dein Tag im Überblick

Ein Tag voller Energie und Klarheit erwartet dich, Löwe. Der Norden bleibt sonnig bei 12 °C, während Regen im Süden und der Mitte bei 11 °C die Stimmung etwas dämpft. Keine bundesweiten Feiertage, aber der Herbst lädt zu gemütlichen Abenden ein.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Klar im Norden, Regen in der Mitte und im Süden. Perfekt für stilvolle Regenoutfits und gemütliche Abende.

Fitness & Wohlbefinden

Heute bist du in Balance; leichte Bewegung wie Yoga oder ein Spaziergang hält dich wach. Achte auf hydratisierende Ernährung. 'Dein Körper ist dein Tempel.'

Beziehungskosmos & Karriere

Die Sterne leuchten für deine Beziehungen heute besonders hell. Offene Gespräche mit deinem Partner oder deiner Familie bringen Wärme und Vertrauen. Beruflich zahlt sich deine Disziplin aus – dein Fleiß wird erkannt, selbst wenn es leise geschieht. Teamarbeit klappt, wenn du klar kommunizierst. 'Vertrauen ist dein Schlüssel.'

Glücksmomente

Begegnungen bringen heute kleine Freuden. Ein freundliches Wort oder ein hilfreicher Rat warten auf dich. Bleibe wachsam und nutze die Chancen. 'Offenheit bringt Glück.'

Bewegung & Abenteuer

Reisepläne verlaufen reibungslos, sei es für kurze Trips oder tägliche Besorgungen. Deine Geduld macht das Reisen entspannter. Lass dich auf kleine Abenteuer ein, die dich mit positiver Energie füllen. 'Finde Freude im Weg.'

