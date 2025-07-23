Anmelden
Astrologie
Wochenhoroskop
Löwe
Löwe-Horoskop diese Woche: 25.–31. August 2025

Löwe Wochenhoroskop für 25.–31. August 2025 (KW 35)

Geboren zwischen dem 23. Juli und 23. August stehen Löwe-Frauen unter dem Einfluss der Sonne - ihrem Herrscherplaneten. Als feuriges Sternzeichen verkörpern sie pure Lebensfreude und eine magnetische Ausstrahlung, die andere Menschen in ihren Bann zieht.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.08.2025
Löwe

Deine Woche im Überblick

Diese Woche versprüht Venus in deinem ersten Haus Charme und Selbstvertrauen. Nutze die Gelegenheit, um deine Wünsche klar zu formulieren und neue Projekte zu starten. Mitte der Woche bringt ein kreativer Höhepunkt eine Überraschung in deinem Berufsleben. Der Wetter-Check: Im Norden bleibt es wolkig, während es im Süden regnet – perfekt für Indoor-Aktivitäten.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Während der Norden Wolken sieht, bringt der Süden Regen – ideal für ein gemütliches Wochenende zu Hause. In einigen Bundesländern gibt es besondere Feiertage zu beachten.

Travel Dreams

Reisepläne laufen diese Woche wie geschmiert. Deine positive Haltung sorgt für unvergessliche Erlebnisse. Plane im Voraus und genieße die sozialen Momente unterwegs.

Motto: „Das Leben ist eine Reise.“

Body & Mind

Deine Energie sprudelt förmlich über. Selbstpflege und gesunde Routinen sind jetzt wichtig. Achte auf eine Balance zwischen Aktivität und Erholung.

Motto: „In der Ruhe liegt die Kraft.“

Love-Work-Life

In der Liebe öffnet sich ein neues Kapitel: Ob Single oder in einer Beziehung, neue Begegnungen warten. Deine positive Ausstrahlung zieht Menschen an, was zu tiefen Verbindungen führen kann. Im Job motivierst du dein Team durch deine kreative Energie. Deine Ideen sind gefragt, und neue Herausforderungen werden mit Bravour gemeistert.

Motto: „Jeder Tag ist voller Möglichkeiten.“

Star-Tipp

Neue Chancen entstehen durch persönliche Gespräche. Vertraue auf deine Intuition und wage den nächsten Schritt.

Motto: „Ein Lächeln öffnet Türen.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Beginne die Woche mit ehrlichen Gesprächen und setze klare Absichten.
  • Mittwoch - Donnerstag: Nutze die positive Energie, um Beziehungen zu vertiefen.
  • Freitag - Sonntag: Lass deiner Kreativität freien Lauf und stärke deine Verbindungen durch Offenheit.

