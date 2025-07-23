Anmelden
Löwe-Horoskop diese Woche: 22.–28. September 2025

Löwe Wochenhoroskop für 22.–28. September 2025 (KW 39)

Geboren zwischen dem 23. Juli und 23. August stehen Löwe-Frauen unter dem Einfluss der Sonne - ihrem Herrscherplaneten. Als feuriges Sternzeichen verkörpern sie pure Lebensfreude und eine magnetische Ausstrahlung, die andere Menschen in ihren Bann zieht.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.09.2025
Als Favorit speichern
Löwe

Deine Woche im Überblick

Diese Woche, Löwe, eröffnet sich dir eine Welt der Klarheit und Verbindung. Mit der Sonne in der Waage blühen deine kommunikativen Fähigkeiten auf und schaffen Chancen auf allen Ebenen. Am Freitag erwartet dich ein Highlight im sozialen Bereich, das neue Türen öffnet. Das Wetter zeigt sich wechselhaft mit klaren Momenten am Wochenende.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wechselhaft im Norden, Regen in der Mitte und Süden. Am Wochenende wird es klarer. Tipps für ein stilvolles Wochenende nicht vergessen!

Unterwegs

Freue dich auf reibungslose und produktive Kurzstreckenreisen. Ob beim Erledigen von Besorgungen oder beim Familienbesuch, mit guter Organisation läuft alles rund. Klare Pläne helfen, Verzögerungen zu vermeiden.

Motto: „Gut geplant ist halb gewonnen.“

Wellness-Check

Bleib in Balance, indem du mentale Aktivitäten mit Entspannung kombinierst. Ein Spaziergang oder bewusstes Atmen können helfen, innere Unruhe zu lindern. Achte auf die Signale deines Körpers und setze Prioritäten bei der Selbstfürsorge.

Motto: „Innere Ruhe finden.“

Love-Work-Life

Im Bereich der Liebe sind kleine Gesten entscheidend. Nimm dir Zeit, um mit deinem Partner in den Austausch zu gehen und so eure Verbindung zu stärken. Dein Job profitiert von deiner Fähigkeit, Ideen klar und überzeugend zu präsentieren. Die Sonne in der Waage unterstützt dich dabei, strategische Pläne zu schmieden und andere für deine Vision zu gewinnen.

Motto: „Kommunikation ist der Schlüssel.“

Chance der Woche

Dein Glück diese Woche liegt in der effektiven Kommunikation. Sei wachsam und teile deine Ideen, denn kleine Erfolge stehen in Aussicht.

Motto: „Ein Wort zur rechten Zeit.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Starte die Woche mit klaren Gesprächen, um Missverständnisse auszuräumen.
  • Mittwoch - Donnerstag: Die Mitte der Woche bringt durch den Vollmond Gelegenheit zur Reflexion.
  • Freitag - Sonntag: Nutze das Wochenende für soziale Aktivitäten und Zukunftsplanung.

