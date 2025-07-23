Anmelden
Astrologie
Wochenhoroskop
Schütze
Schütze-Horoskop diese Woche: 29. Dezember 2025 – 4. Januar 2026

Schütze Wochenhoroskop für 29. Dezember 2025 – 4. Januar 2026 (KW 1)

Das Sternzeichen Schütze, geboren zwischen dem 23. November und 21. Dezember, wird vom Planeten Jupiter regiert und gehört zu den Feuerzeichen. Schützen sind bekannt für ihren unstillbaren Wissensdurst und ihre Abenteuerlust. Als neuntes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Schütze Expansion, philosophisches Denken und die Suche nach höherer Bedeutung.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.12.2025
Schütze

Deine Woche im Überblick

Du trittst in eine Woche voller Möglichkeiten ein, in der Klarheit und Ambition Hand in Hand gehen. Montag und Dienstag sind ideal für grundlegende Gespräche, während der Neujahrsabend die Chance bietet, alte Lasten abzuwerfen. Die Wetterlage bringt Schnee und Regen in den Süden – denke an gemütliche, wetterfeste Mode.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Der Süden sieht Schnee voraus, ideal für kuschelige Abende mit einer heißen Schokolade.

Unterwegs

Sei flexibel bei deinen Reiseplänen und überprüfe die Details vor dem Aufbruch. Einfache Abenteuer ohne Stress sind jetzt ideal.

Motto: „Organisation ist die Quelle der Entspannung“.

Body & Mind

Achte auf deine Routine, um Stress zu minimieren. Regelmäßige Mahlzeiten und genug Wasser sind essenziell für dein Wohlbefinden.

Motto: „Ruhe ist der Ausgleich für den Geist“.

Herz & Karriere

In der Liebe ist Offenheit dein Schlüssel zum Erfolg. Nutze die Energie des Mondes, um Vertrauen zu stärken und Missverständnisse auszuräumen.

Motto: „Kommunikation ist der Weg zur Nähe“. Im Job begegnen dir unterschiedliche Meinungen. Bleib fokussiert und nutze deine Weitsicht, um die Ziele klar auszurichten. Prioritäten setzen und Aufgaben klug delegieren hilft dir, Herausforderungen reibungslos zu meistern. Dein Motto: „Mit Übersicht zur Meisterleistung“.

Lucky Moments

Logik statt Impuls bringt dir jetzt Glück. Klare Entscheidungen führen zu kleinen Erfolgen.

Motto: „Praktikabilität bringt Segen“.},

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Montag und Dienstag eignen sich perfekt für ehrliche Gespräche.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mitte der Woche bleibst du ruhig bei Herausforderungen im Job.
  • Freitag - Sonntag: Von Freitag bis Sonntag genießt du eine gesellige und spielerische Atmosphäre.
