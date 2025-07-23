Anmelden
Astrologie
Wochenhoroskop
Schütze
Schütze-Horoskop diese Woche: 25.–31. August 2025

Schütze Wochenhoroskop für 25.–31. August 2025 (KW 35)

Das Sternzeichen Schütze, geboren zwischen dem 23. November und 21. Dezember, wird vom Planeten Jupiter regiert und gehört zu den Feuerzeichen. Schützen sind bekannt für ihren unstillbaren Wissensdurst und ihre Abenteuerlust. Als neuntes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Schütze Expansion, philosophisches Denken und die Suche nach höherer Bedeutung.
Schütze

Deine Woche im Überblick

Die Woche beginnt für dich voller Optimismus und Motivation. Dein Drang nach neuen Erlebnissen ist stark, während du gleichzeitig in emotionaler Balance bleibst. Mittwoch ist ideal für ein spontanes Abenteuer, das dir neue Perspektiven eröffnet. Genieße das angenehme Spätsommerwetter und nutze es für Outdoor-Aktivitäten.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Nutze die angenehmen Temperaturen für Fashion-Spaziergänge im Freien.

Bewegung & Abenteuer

Dein Bedürfnis nach Abwechslung führt dich zu aufregenden Aktivitäten. Ob spontane Ausflüge oder neue Hobbys, du entdeckst ständig Neues.

Motto: „Neugier ist der beste Reiseleiter.“

Fitness & Gefühle

Eine ausgewogene Ernährung und sanfte Bewegung sind dein Schlüssel zu Wohlbefinden. Dein innerer Frieden sorgt dafür, dass du stressige Momente mit Leichtigkeit meisterst.

Motto: „Ruhe in der Bewegung.“

Love-Work-Life

In deiner Beziehung bringst du durch ehrliche Gespräche frischen Wind hinein. Deine Offenheit wird geschätzt und stärkt die Verbindung auf eine neue Ebene. Im Job glänzt du durch deine präzise Arbeitsweise und gewinnst so das Vertrauen deiner Kollegen. Diese Woche heißt es: „Authentizität gewinnt Herzen.“ Lass dich von der positiven Energie tragen und nutze sie für wichtige Entscheidungen.

Chance der Woche

Unerwartete Unterstützung kommt von allen Seiten. Bleib offen für neue Begegnungen.

Motto: „Offenheit zieht Glück an.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Stabilität und Klarheit prägen den Wochenbeginn.
  • Mittwoch - Donnerstag: Sei bereit, alte Gewohnheiten loszulassen und Neues zu umarmen.
  • Freitag - Sonntag: Zeit für Reflexion und innere Ruhe, um Neues zu entdecken.

