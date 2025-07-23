Anmelden
Astrologie
Wochenhoroskop
Schütze
Schütze-Horoskop diese Woche: 22.–28. September 2025

Schütze Wochenhoroskop für 22.–28. September 2025 (KW 39)

Das Sternzeichen Schütze, geboren zwischen dem 23. November und 21. Dezember, wird vom Planeten Jupiter regiert und gehört zu den Feuerzeichen. Schützen sind bekannt für ihren unstillbaren Wissensdurst und ihre Abenteuerlust. Als neuntes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Schütze Expansion, philosophisches Denken und die Suche nach höherer Bedeutung.
Schütze

Deine Woche im Überblick

Diese Woche ermutigt der Neumond den Schützen, sich auf Gesundheit und finanzielle Gewohnheiten zu konzentrieren. Deine Fähigkeit, Disziplin und natürliche Energie zu vereinen, wird in beruflichen und persönlichen Bereichen spürbare Fortschritte bringen. Am Wochenende erwartet dich eine unerwartete Freude bei einem Ausflug. Die warmen Herbsttage laden zu Outdoor-Aktivitäten ein.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Nutze die milden Temperaturen, um die Garderobe für den Herbst anzupassen. Ideal für stylische Spaziergänge oder entspannte Picknicks.

Bewegung & Abenteuer

Kurztrips oder spontane Ausflüge versprechen Freude und neue Einsichten. Lass dich von der Abenteuerlust leiten und entdecke Unbekanntes.

Motto: „Neues entdecken macht reich.“

Body & Mind

Ein ausgewogener Lebensstil steht im Fokus. Setze auf regelmäßige Bewegung und eine gesunde Ernährung, um dein Wohlbefinden zu steigern. Der Kontakt mit Freunden gibt dir emotionalen Aufwind.

Motto: „Balance bringt Erfolg.“

Herz & Karriere

In der Liebe öffnet sich eine Tür zu tieferen Verbindungen. Du bist bereit, neue Perspektiven zu erkunden, ob als Single oder in einer Partnerschaft. Nutze diese Offenheit, um Beziehungen zu stärken. Im Job ist deine Kommunikationsstärke gefragt. Setze sie ein, um deine Position zu festigen und in gemeinsamen Projekten zu glänzen. Das Motto dieser Woche lautet: „Kommunikation ist der Schlüssel.“

Chance der Woche

Klarheit in der Kommunikation bringt dir diese Woche unerwartete Chancen. Achte auf deine Worte, sie sind mächtig.

Motto: „Worte formen Wege.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Organisiere deine Gedanken und setze klare Prioritäten.
  • Mittwoch - Donnerstag: Ein Energieschub hilft dir, Detailaufgaben zu bewältigen.
  • Freitag - Sonntag: Genieße Aktivitäten, die Freude bringen und dich erfrischen.

