Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Skorpion
Skorpion-Horoskop heute: 22. September 2025

Skorpion Tageshoroskop für 22.09.2025

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.09.2025
Als Favorit speichern
Skorpion

Dein Tag im Überblick

Der heutige Tag bringt für Skorpione eine aufregende Mischung aus persönlicher Leidenschaft und beruflichem Ehrgeiz. Während der Norden wolkig bei 13 °C ist, bleibt es im Süden regnerisch bei 14 °C. Kein bundesweiter Feiertag, daher konzentrieren sich viele auf alltägliche Aufgaben.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig im Norden, Regen im Süden. Ein guter Tag für gemütliche Indoor-Aktivitäten.

Gesundheit & Mindset

Dein Energielevel ist hoch, doch behalte das richtige Tempo. Nutze Sport und Bewegung, um Emotionen abzubauen, und halte deinen Körper hydratisiert.

Motto: "In Balance bleiben."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute strahlen deine Beziehungen in neuen Farben und deine Worte tragen besondere Kraft. In der Liebe ist Geduld erforderlich, um die Balance zu halten. Singles fühlen sich selbstbewusster, während familiäre Gespräche von einer ruhigen, aber bestimmten Haltung profitieren. Im Job bist du ein echter Macher – nutze diese Energie, um stagnierende Projekte voranzutreiben. Doch Vorsicht: Impulsive Aktionen könnten zurückschlagen.

Motto: "Mit Ruhe und Stärke glänzen."

Glücksmomente

Dein Glück wächst, wenn du fokussiert bleibst. Setze dir ein klares Ziel und halte daran fest. Ergreife deine Chancen mit Entschlossenheit.

Motto: "Fokussiere dich auf den Erfolg."

Reise & Adventure

Kurze Reisen bringen frischen Schwung, besonders wenn sie mit Erledigungen verbunden sind. Längere Ausflüge könnten hektisch wirken, daher ist sorgfältige Planung notwendig. Behalte einen kühlen Kopf, um stressfrei unterwegs zu sein.

Motto: "Planung ist der Schlüssel."

gestern
heute
Horoskope für Skorpion
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04