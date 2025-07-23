Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
Longevity
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Skorpion
Skorpion-Horoskop heute: 05.04.2026

Skorpion Tageshoroskop für 05.04.2026

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
Als Favorit speichern
Skorpion

Dein Tag im Überblick

Heute unterstützt Venus deine Ausstrahlung, während Mars dir Energie verleiht. Bei regnerischen 14°C im Norden ist ein gemütlicher Indoor-Tag ideal, während im Süden bei 16°C und Wolken ein Spaziergang lockt. Der Ostersonntag bietet Zeit für Entspannung und Erneuerung.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Im Norden regnerische 14 °C, perfekt für Gemütlichkeit zu Hause. Ostersonntag lädt zu entspannten Aktivitäten ein.

Deine Fitness-Energy

Mars pusht heute deine körperliche Energie – ein idealer Tag für ein intensives Training. Venus erinnert dich daran, auch die Seele zu verwöhnen, vielleicht mit einem entspannenden Bad. Achte auf eine Balance zwischen Aktivität und Erholung, um deine innere Ruhe zu behalten.

Beziehungskosmos & Karriere

Mit Venus' Harmonie bist du heute der Star in sozialen Situationen. Im Job beeindruckst du durch deinen authentischen Ausdruck und klare Kommunikation, unterstützt von Merkur. Trau dich, deine Ideen einzubringen, sie werden Gehör finden. In Beziehungen kann ein offenes Gespräch Wunder wirken – Mars gibt dir den Mut dazu. Nutze die Gelegenheit, um Missverständnisse zu klären und Nähe zu schaffen.

Happy Vibes

Dein Life-Hack: Schreibe dir heute drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt deine positiven Schwingungen, und dieses Ritual öffnet dich für die schönen Momente des Tages. Der Mond unterstützt dein Bauchgefühl – vertraue darauf!

Unterwegs

Jupiter weckt deine Lust auf Entdeckungen. Warum nicht eine unbekannte Ecke deiner Stadt erkunden? Merkur fördert deine Neugier, also sei offen für spontane Einladungen. Selbst kleine Abenteuer wie ein Ausflug in ein neues Café können heute inspirierend wirken. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu gehen und vielleicht deinen neuen Lieblingsort zu finden.

gestern
heute
Horoskope für Skorpion
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04