Dein Tag im Überblick

Heute unterstützt Venus deine Ausstrahlung, während Mars dir Energie verleiht. Bei regnerischen 14°C im Norden ist ein gemütlicher Indoor-Tag ideal, während im Süden bei 16°C und Wolken ein Spaziergang lockt. Der Ostersonntag bietet Zeit für Entspannung und Erneuerung.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Im Norden regnerische 14 °C, perfekt für Gemütlichkeit zu Hause. Ostersonntag lädt zu entspannten Aktivitäten ein.

Deine Fitness-Energy

Mars pusht heute deine körperliche Energie – ein idealer Tag für ein intensives Training. Venus erinnert dich daran, auch die Seele zu verwöhnen, vielleicht mit einem entspannenden Bad. Achte auf eine Balance zwischen Aktivität und Erholung, um deine innere Ruhe zu behalten.

Beziehungskosmos & Karriere

Mit Venus' Harmonie bist du heute der Star in sozialen Situationen. Im Job beeindruckst du durch deinen authentischen Ausdruck und klare Kommunikation, unterstützt von Merkur. Trau dich, deine Ideen einzubringen, sie werden Gehör finden. In Beziehungen kann ein offenes Gespräch Wunder wirken – Mars gibt dir den Mut dazu. Nutze die Gelegenheit, um Missverständnisse zu klären und Nähe zu schaffen.

Happy Vibes

Dein Life-Hack: Schreibe dir heute drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt deine positiven Schwingungen, und dieses Ritual öffnet dich für die schönen Momente des Tages. Der Mond unterstützt dein Bauchgefühl – vertraue darauf!

Unterwegs