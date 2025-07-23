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Astrologie
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Skorpion
Skorpion-Horoskop heute: 25. Mai 2026

Skorpion Tageshoroskop für 25.05.2026

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Skorpion

Dein Tag im Überblick

Heute begleitet dich Venus mit Harmonie durch den Tag, liebe Skorpion. Bei klaren 19-25°C bietet das Wetter perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Der Pfingstmontag ist heute kein bundesweiter Feiertag, daher kannst du in den betroffenen Regionen entspannt deine Pläne verfolgen.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Modebewusste Skorpione genießen klare 19-25°C. Der Pfingstmontag ist in einigen Regionen ein Feiertag, ideal für entspannte Freizeitaktivitäten.

Body & Soul

Mars verleiht dir heute zusätzliche Energie, ideal für ein intensives Workout. Gleichzeitig erinnert Venus daran, dass auch Entspannung wichtig ist – gönne dir nach dem Sport eine erholsame Auszeit mit deinem Lieblingsbuch.

Herz & Karriere

Venus schenkt dir heute eine besondere Ausstrahlung, die sowohl im Job als auch in der Liebe positive Wellen schlägt. Deine Offenheit und Kommunikationsstärke, unterstützt von Merkur, helfen dir, wichtige berufliche Gespräche zu führen und private Beziehungen zu stärken. Singles könnten unerwartet auf jemanden treffen, der ihr Interesse weckt, während Paare von tiefen Gesprächen profitieren. Jupiter begünstigt berufliche Chancen – nutze deine Intuition, um neue Möglichkeiten zu erkennen.

Glück & Chancen

Dein Power-Tipp: Beginne den Tag mit einem Dankbarkeitsritual. Jupiter verstärkt heute die positiven Vibes – so stehen dir die Sterne für Glücksmomente offen. Der Mond unterstützt dein Bauchgefühl, also vertraue auf deine innere Stimme.

Raus in die Welt

Jupiter weckt deine Abenteuerlust und Merkur fördert deinen Entdeckergeist. Ein spontaner Ausflug in ein neues Viertel oder ein Besuch in einem charmanten Café könnten heute überraschend bereichernd sein. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu erkunden und vielleicht entdeckst du einen neuen Lieblingsplatz, der dir lange in Erinnerung bleibt.

gestern
heute
Horoskope für Skorpion
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04