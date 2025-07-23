Deine Woche im Überblick

Diese Woche bringt Venus dir Klarheit und Harmonie, liebe Skorpion! Die kühle Witterung mit Temperaturen um 3°C lädt zu gemütlichen Abenden ein. Mittwoch und Donnerstag bieten dir Chancen für klärende Gespräche. Mars gibt dir die Energie, um alte Vorsätze aufzufrischen.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Kühle Temperaturen mit Wolken und leichtem Schneefall im Norden. Ein guter Grund, dich in deiner liebsten Wintermode zu zeigen. Keine bundesweiten Feiertage, aber in einigen Regionen könnte es lokale Feste geben.

Unterwegs

Jupiter weckt in dir die Lust auf Abenteuer! Auch wenn keine große Reise ansteht, könnten ein spontaner Ausflug oder ein neues Café für Abwechslung sorgen. Merkur macht dich aufgeschlossen für Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne Plan loszuziehen.

Body & Mind

Mars schenkt dir diese Woche eine Extraportion Energie für intensive Workouts. Dein Körper sehnt sich nach Bewegung. Gleichzeitig erinnert Venus dich daran, auch Zeit für Entspannung einzuplanen. Gönn dir eine wohlverdiente Pause und lass dich von deiner Intuition leiten.

Herz & Karriere

Venus lässt dich in der Liebe strahlen. Singles könnten auf unerwartete Begegnungen hoffen, besonders wenn Merkur am Dienstag die Kommunikationswege öffnet. Für Paare bringt Jupiter frischen Wind in die Beziehung. Im Job unterstützt dich Mars mit seiner Energie, sodass du Projekte mit Durchsetzungskraft vorantreiben kannst. Deine kreative Seite wird von Saturn gefördert, der dir Struktur verleiht. Eine tolle Woche, um deine beruflichen Ambitionen zu stärken!

Glücksmomente

Beginne jeden Tag mit einem Dankbarkeitsritual. Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes und öffnet dich für schöne Momente. Der Mond unterstützt deine Intuition, daher vertraue auf dein Bauchgefühl bei wichtigen Entscheidungen.

