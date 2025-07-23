Deine Woche im Überblick

Diese Woche strahlt Venus für dich, liebe Skorpion, und lädt zur Selbstreflexion ein. Die Temperaturen von 12 bis 21°C sind perfekt für gemütliche Spaziergänge im Freien. Mars gibt dir die Energie, alte Muster zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Mittwoch bis Donnerstag sind ideal für klärende Gespräche dank Merkurs Unterstützung.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Mit Temperaturen zwischen 12 und 21°C ist es an der Zeit, deine Frühlingsgarderobe zu präsentieren. Ostermontag wird nicht bundesweit gefeiert.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Abenteuerlust, aber halte es entspannt. Ein spontaner Ausflug oder ein neues Restaurant kann frischen Wind in deinen Alltag bringen. Merkur macht dich offen für Neues, also nimm Einladungen an. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne großen Plan unterwegs zu sein.

Dein Wohlfühl-Update

Mars gibt dir diese Woche die Motivation, dich körperlich zu fordern. Intensives Training bringt dir jetzt die gewünschte Balance. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also plane bewusste Self-Care-Momente ein. Venus erinnert dich daran, dass auch Erholung wichtig ist - wie wäre es mit einem Spa-Tag am Wochenende?

Liebe trifft Job

Venus bringt frischen Wind in dein Liebesleben, ob du nun vergeben oder Single bist. Jetzt ist die Zeit, ehrlich zu dir selbst und anderen zu sein. Singles könnten auf aufregende Begegnungen hoffen, während Vergebene gemeinsam neue Projekte planen können. Im Job schenkt dir Mars die nötige Power, um deine Ambitionen zu verfolgen. Deine Ideen sprudeln nur so, und Merkur hilft dir, sie klar und überzeugend zu kommunizieren. Dein Ehrgeiz zahlt sich jetzt aus, also zögere nicht, für deine Ziele einzustehen.

Glück & Chancen

Beginne jeden Tag mit einer Dankbarkeitsroutine. Jupiter öffnet dir die Augen für die schönen Momente des Lebens, besonders diese Woche. Der Mond stärkt deine Intuition, also vertraue auf dein Bauchgefühl bei wichtigen Entscheidungen.

Weekday-Sneak-Peek