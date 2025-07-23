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Wochenhoroskop
Skorpion
Skorpion-Horoskop diese Woche: 06.–12. April 2026

Skorpion Wochenhoroskop für 06.–12. April 2026 (KW 15)

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.04.2026
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Skorpion

Deine Woche im Überblick

Diese Woche strahlt Venus für dich, liebe Skorpion, und lädt zur Selbstreflexion ein. Die Temperaturen von 12 bis 21°C sind perfekt für gemütliche Spaziergänge im Freien. Mars gibt dir die Energie, alte Muster zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Mittwoch bis Donnerstag sind ideal für klärende Gespräche dank Merkurs Unterstützung.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Mit Temperaturen zwischen 12 und 21°C ist es an der Zeit, deine Frühlingsgarderobe zu präsentieren. Ostermontag wird nicht bundesweit gefeiert.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Abenteuerlust, aber halte es entspannt. Ein spontaner Ausflug oder ein neues Restaurant kann frischen Wind in deinen Alltag bringen. Merkur macht dich offen für Neues, also nimm Einladungen an. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne großen Plan unterwegs zu sein.

Dein Wohlfühl-Update

Mars gibt dir diese Woche die Motivation, dich körperlich zu fordern. Intensives Training bringt dir jetzt die gewünschte Balance. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also plane bewusste Self-Care-Momente ein. Venus erinnert dich daran, dass auch Erholung wichtig ist - wie wäre es mit einem Spa-Tag am Wochenende?

Liebe trifft Job

Venus bringt frischen Wind in dein Liebesleben, ob du nun vergeben oder Single bist. Jetzt ist die Zeit, ehrlich zu dir selbst und anderen zu sein. Singles könnten auf aufregende Begegnungen hoffen, während Vergebene gemeinsam neue Projekte planen können. Im Job schenkt dir Mars die nötige Power, um deine Ambitionen zu verfolgen. Deine Ideen sprudeln nur so, und Merkur hilft dir, sie klar und überzeugend zu kommunizieren. Dein Ehrgeiz zahlt sich jetzt aus, also zögere nicht, für deine Ziele einzustehen.

Glück & Chancen

Beginne jeden Tag mit einer Dankbarkeitsroutine. Jupiter öffnet dir die Augen für die schönen Momente des Lebens, besonders diese Woche. Der Mond stärkt deine Intuition, also vertraue auf dein Bauchgefühl bei wichtigen Entscheidungen.

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Die Woche startet harmonisch, ideal für klärende Gespräche in Beziehungen und Meetings.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mars schenkt dir Energie für sportliche Aktivitäten, während Merkur deine Kommunikationsfähigkeiten stärkt.
  • Freitag - Sonntag: Jupiter lädt zu spontanen Abenteuern ein - perfekt für neue Erkundungen in deiner Umgebung.
Horoskope für Skorpion
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04