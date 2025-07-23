Deine Woche im Überblick

Diese Woche lädt Venus dich ein, die Schönheit in einfachen Momenten zu finden, liebe Skorpion. Die wärmenden Sonnenstrahlen der 23-26 °C inspirieren dich zu Outdoor-Aktivitäten und tiefen Gesprächen. Mittwoch und Donnerstag bieten dir durch Mars die perfekte Energie, um sportliche Herausforderungen zu meistern. Lass dich vom Regen am Wochenende nicht aufhalten – erfrische deinen Geist und tanke neue Kraft.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Die Temperaturen steigen, ideal für leichte Outfits und Sonnenstunden. Pfingstmontag ist ein Feiertag – genieße den freien Tag in vollen Zügen.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Lust auf Abenteuer – wie wäre es mit einem spontanen Ausflug in die Natur? Lass dich von neuen Routen und Plänen inspirieren, denn Merkur öffnet dir die Augen für neue Erfahrungen. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne festen Plan loszuziehen.

Body-Soul-Balance

Mars gibt dir diese Woche einen Energieschub für intensive Workouts – nutze das für einen aktiven Start. Vergiss nicht, dank Venus, auch Momente der Entspannung zu planen, vielleicht mit einer Yoga-Session. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also gönn dir bewusste Self-Care-Momente.

Herzensangelegenheiten & Beruf

Venus sorgt diese Woche für eine besondere Anziehungskraft, die dich in der Liebe strahlen lässt. Ob Single oder in einer Beziehung, du wirst von tiefen und ehrlichen Gesprächen profitieren, besonders wenn Merkur dir die richtigen Worte schenkt. Im Job bringt Jupiter Glück und neue Chancen an deine Seite. Deine Kreativität wird durch den Einfluss von Saturn unterstützt, was dir hilft, strukturiert und fokussiert an neuen Projekten zu arbeiten.

Glück & Chancen

Starte jeden Tag mit einem Lächeln, denn Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes. Achte auf die leisen Hinweise des Mondes, die dir wertvolle Entscheidungen erleichtern können.

Weekday-Sneak-Peek