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Astrologie
Wochenhoroskop
Skorpion
Skorpion-Horoskop diese Woche: 25.–31. Mai 2026

Skorpion Wochenhoroskop für 25.–31. Mai 2026 (KW 22)

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Skorpion

Deine Woche im Überblick

Diese Woche lädt Venus dich ein, die Schönheit in einfachen Momenten zu finden, liebe Skorpion. Die wärmenden Sonnenstrahlen der 23-26 °C inspirieren dich zu Outdoor-Aktivitäten und tiefen Gesprächen. Mittwoch und Donnerstag bieten dir durch Mars die perfekte Energie, um sportliche Herausforderungen zu meistern. Lass dich vom Regen am Wochenende nicht aufhalten – erfrische deinen Geist und tanke neue Kraft.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Die Temperaturen steigen, ideal für leichte Outfits und Sonnenstunden. Pfingstmontag ist ein Feiertag – genieße den freien Tag in vollen Zügen.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Lust auf Abenteuer – wie wäre es mit einem spontanen Ausflug in die Natur? Lass dich von neuen Routen und Plänen inspirieren, denn Merkur öffnet dir die Augen für neue Erfahrungen. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne festen Plan loszuziehen.

Body-Soul-Balance

Mars gibt dir diese Woche einen Energieschub für intensive Workouts – nutze das für einen aktiven Start. Vergiss nicht, dank Venus, auch Momente der Entspannung zu planen, vielleicht mit einer Yoga-Session. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also gönn dir bewusste Self-Care-Momente.

Herzensangelegenheiten & Beruf

Venus sorgt diese Woche für eine besondere Anziehungskraft, die dich in der Liebe strahlen lässt. Ob Single oder in einer Beziehung, du wirst von tiefen und ehrlichen Gesprächen profitieren, besonders wenn Merkur dir die richtigen Worte schenkt. Im Job bringt Jupiter Glück und neue Chancen an deine Seite. Deine Kreativität wird durch den Einfluss von Saturn unterstützt, was dir hilft, strukturiert und fokussiert an neuen Projekten zu arbeiten.

Glück & Chancen

Starte jeden Tag mit einem Lächeln, denn Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes. Achte auf die leisen Hinweise des Mondes, die dir wertvolle Entscheidungen erleichtern können.

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Venus sorgt für harmonische Gespräche – ideal für Klärungen in der Beziehung und diplomatische Meetings im Job.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mars gibt dir Power für sportliche Herausforderungen, während Merkur deine Kommunikation auf Höchstform bringt.
  • Freitag - Sonntag: Jupiter lädt zu spontanen Abenteuern ein – ideal für einen überraschenden Wochenend-Trip oder neue Entdeckungen in deiner Stadt.
Horoskope für Skorpion
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04