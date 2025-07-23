Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Wochenhoroskop
Skorpion
Skorpion-Horoskop diese Woche: 25.–31. August 2025

Skorpion Wochenhoroskop für 25.–31. August 2025 (KW 35)

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.08.2025
Als Favorit speichern
Skorpion

Deine Woche im Überblick

Diese Woche erlebst du eine spannende Transformation, lieber Skorpion. Die Sterne fördern Veränderungen, die dein Leben erfrischen. Besonders der Freitag bringt dir einen Energieschub, den du für neue Projekte nutzen kannst. Mit den wechselhaften Wetterbedingungen, vor allem dem Regen im Süden, solltest du dich auf Indoor-Aktivitäten konzentrieren.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: In der Mitte der Woche regnet es häufig – nutze die Zeit für entspannende Home-Spa-Momente.

Bewegung & Abenteuer

Planst du eine Reise oder einen Ausflug? Gut organisiert können dich viele Überraschungen erwarten. Sei offen für das Unbekannte und finde Freude in neuen Erlebnissen.

Motto: „Die Welt gehört den Entdeckern.“

Fitness & Gefühle

Achte auf eine ausgewogene Ernährung und sanfte Bewegung – dein Körper wird es dir danken. Emotionale Klarheit erreichst du durch Gespräche mit Freunden.

Motto: „Balance bringt Frieden.“

Herz & Karriere

In der Liebe ist Offenheit gefragt. Gespräche über deine Träume und Wünsche bringen Klarheit und vertiefen Beziehungen. Egal, ob du in einer Partnerschaft bist oder nicht, dein Herz wird inspiriert. Im Job zahlst sich deine Liebe zum Detail aus. Du setzt neue Maßstäbe und beeindruckst Kollegen.

Motto: „Offenheit führt zum Erfolg.“

Star-Tipp

Dein Gespür für Gelegenheiten ist diese Woche besonders ausgeprägt. Greif zu, wenn sich Chancen bieten.

Motto: „Dem Glück entgegen.“

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Nutze Anfang der Woche, um deine Gefühle zu sortieren.
  • Mittwoch - Donnerstag: Die Mitte der Woche eignet sich hervorragend zur Selbstreflexion.
  • Freitag - Sonntag: Das Wochenende ist perfekt, um mit Freunden zu lachen und zu entspannen.

Horoskope für Skorpion
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04