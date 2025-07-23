Anmelden
Astrologie
Wochenhoroskop
Skorpion
Skorpion-Horoskop diese Woche: 22.–28. September 2025

Skorpion Wochenhoroskop für 22.–28. September 2025 (KW 39)

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.09.2025
Als Favorit speichern
Skorpion

Deine Woche im Überblick

Diese Woche steht ganz im Zeichen der Selbstfindung, lieber Skorpion. Du wirst dazu inspiriert, dein Leben neu auszurichten und tiefere Werte zu entdecken. Der Einfluss von Merkur und Pluto lädt zu Veränderungen ein, während der Neumond am 22. September deine Selbstwahrnehmung stärkt. Mittwoch ist ideal, um neue Projekte zu starten. Das Wetter schwankt zwischen Wolken und Sonne, perfekt für Layering-Looks.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Der Norden erwartet Wolken mit sonnigen Abschnitten, während es im Süden regnerisch bleibt. Perfekte Gelegenheit für stylische Regenmäntel.

Unterwegs

Kurze Ausflüge bringen frischen Wind in deinen Alltag. Plane längere Reisen mit Bedacht, um Stress zu vermeiden. Ein klarer Kopf macht jede Reise entspannter.

Motto: Der Weg ist das Ziel.

Body & Mind

Deine Energie ist hoch, aber achte auf dein Tempo, um Erschöpfung zu vermeiden. Sanfte Bewegung hilft, Spannungen abzubauen. Emotionale Ausbrüche lassen sich mit einer kurzen Pause vermeiden.

Motto: Balance finden.

Herz & Karriere

In der Liebe sind deine Worte diese Woche besonders kraftvoll. Nutze sie, um tiefere Verbindungen zu schaffen und offenes Gespräch zu fördern. Singles, ihr seid voller positiver Energie – nutzt sie klug. Im Job ermutigt dich Mars, die Initiative zu ergreifen und stagnierende Projekte voranzubringen. Denke daran, dass Geduld jetzt deine größte Stärke ist, um Konflikte zu vermeiden.

Motto: Gemeinsam stark.

Lucky Moments

Konzentriere dich auf ein klares Ziel, um positive Energie anzuziehen. Mutige, aber überlegte Schritte führen zum Erfolg.

Motto: Mit Fokus zum Glück.

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Reflektiere über deine persönlichen Wünsche und die Bedürfnisse deiner Lieben.
  • Mittwoch - Donnerstag: Konzentriere dich mit Entschlossenheit auf deine Arbeitsprojekte.
  • Freitag - Sonntag: Nimm dir Zeit für Selbstpflege und Hobbys.

