Dein Tag im Überblick

Heute schenkt dir Venus kreative Energie, während die Temperaturen im Norden bei 14°C und Regen eher zum Kuscheln einladen. Im Süden bleibt es bei 16°C wolkig, perfekt für einen lässigen Spaziergang. Kein bundesweiter Feiertag, also volle Fahrt voraus für deine Pläne!

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Im Norden Regen und 14°C, also Zeit für eine stylische Regenjacke. Kein bundesweiter Feiertag, also nutze den Tag für deine Pläne.

Gesundheit & Mindset

Mars sorgt heute für eine Extra-Portion Energie. Perfekt, um deine Fitnessziele anzugehen oder eine neue Sportart auszuprobieren. Venus erinnert dich daran, dass auch Entspannung wichtig ist – wie wäre es mit einem Wellness-Tag zu Hause?

Liebe trifft Karriere

Venus lässt dich heute besonders anziehend wirken – ideal, um neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende Beziehungen zu vertiefen. Im Job hilft dir Merkur, deine Gedanken klar und überzeugend zu präsentieren. Nutze die Gelegenheit, um frische Ideen einzubringen und vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen. Jupiter verstärkt deinen Optimismus und öffnet Türen, die dir bisher verschlossen waren.

Dein Glücks-Booster

Dein Daily Booster: Beginne den Tag mit Dankbarkeit. Jupiter verstärkt positive Schwingungen, und ein kleines Ritual kann Wunder wirken. Der Mond fördert deine Intuition, also hör auf dein Bauchgefühl.

Deine Entdeckungen