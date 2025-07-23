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Astrologie
Tageshoroskop
Steinbock
Steinbock-Horoskop heute: 05.04.2026

Steinbock Tageshoroskop für 05.04.2026

Der Steinbock, geboren zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar, wird vom strengen Saturn regiert und gehört zu den Erdzeichen. Als eines der zielstrebigsten Sternzeichen steht der Steinbock für Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein und einen ausgeprägten Erfolgswillen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
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Steinbock

Dein Tag im Überblick

Heute schenkt dir Venus kreative Energie, während die Temperaturen im Norden bei 14°C und Regen eher zum Kuscheln einladen. Im Süden bleibt es bei 16°C wolkig, perfekt für einen lässigen Spaziergang. Kein bundesweiter Feiertag, also volle Fahrt voraus für deine Pläne!

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Im Norden Regen und 14°C, also Zeit für eine stylische Regenjacke. Kein bundesweiter Feiertag, also nutze den Tag für deine Pläne.

Gesundheit & Mindset

Mars sorgt heute für eine Extra-Portion Energie. Perfekt, um deine Fitnessziele anzugehen oder eine neue Sportart auszuprobieren. Venus erinnert dich daran, dass auch Entspannung wichtig ist – wie wäre es mit einem Wellness-Tag zu Hause?

Liebe trifft Karriere

Venus lässt dich heute besonders anziehend wirken – ideal, um neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende Beziehungen zu vertiefen. Im Job hilft dir Merkur, deine Gedanken klar und überzeugend zu präsentieren. Nutze die Gelegenheit, um frische Ideen einzubringen und vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen. Jupiter verstärkt deinen Optimismus und öffnet Türen, die dir bisher verschlossen waren.

Dein Glücks-Booster

Dein Daily Booster: Beginne den Tag mit Dankbarkeit. Jupiter verstärkt positive Schwingungen, und ein kleines Ritual kann Wunder wirken. Der Mond fördert deine Intuition, also hör auf dein Bauchgefühl.

Deine Entdeckungen

Heute lockt Jupiter mit einer Prise Abenteuerlust! Auch wenn es nur ein Ausflug in einen neuen Stadtteil ist, werden deine Sinne angeregt. Merkur sorgt dafür, dass du aufgeschlossen und neugierig bleibst, während Mars dir den Anstoß gibt, Neues zu entdecken und bekannte Pfade zu verlassen.

gestern
heute
Horoskope für Steinbock
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04