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Astrologie
Tageshoroskop
Steinbock
Steinbock-Horoskop heute: 25. Mai 2026

Steinbock Tageshoroskop für 25.05.2026

Der Steinbock, geboren zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar, wird vom strengen Saturn regiert und gehört zu den Erdzeichen. Als eines der zielstrebigsten Sternzeichen steht der Steinbock für Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein und einen ausgeprägten Erfolgswillen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Steinbock

Dein Tag im Überblick

Heute erwartet dich ein klarer Himmel mit angenehmen Temperaturen von bis zu 25°C im Süden. Perfekt für einen Spaziergang oder eine Outdoor-Yoga-Session. Da heute Pfingstmontag ist, genieße ein wenig Freizeit und fokussiere dich auf dein Wohlbefinden.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Klarer Himmel bei 25°C im Süden. Da heute Pfingstmontag ist, genieße die freie Zeit für Self-Care und Entspannung.

Wellness-Moment

Mars schenkt dir heute extra Energie, perfekt für ein intensives Workout. Lass dir nach dem Training ein entspannendes Bad mit Lavendelöl nicht entgehen. Venus erinnert dich daran, dass auch Pausen wichtig sind, um deine innere Balance zu finden.

Liebe trifft Karriere

Venus lässt dich heute in Beziehungen erstrahlen - ideal für harmonische Momente mit deinem Partner oder neue Bekanntschaften. Im Job unterstützt Merkur deine Kommunikationsfähigkeiten, was dir hilft, Projekte erfolgreich zu präsentieren. Ein spontanes Coffee-Date könnte neue Türen öffnen. Jupiter fördert Zuversicht in beruflichen Angelegenheiten und stärkt deine Position im Team.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Beginne den Tag mit einer Dankbarkeitsmeditation. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und diese Praxis öffnet dich für die guten Momente, die auf dich warten. Der Mond unterstützt deine Intuition - vertraue deinem Bauchgefühl!

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Abenteuerlust, also nutze die Gelegenheit für einen spontanen Ausflug in die Natur. Entdecke neue Wanderwege oder erkunde einen unbekannten Teil deiner Stadt. Merkur inspiriert dich dazu, Neues zu entdecken, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen und vielleicht findest du heute deinen neuen Lieblingsort.

gestern
heute
Horoskope für Steinbock
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04